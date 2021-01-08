Başkan Akgün: “Özgür basın güçlü demokrasilerin olmazsa olmazıdır”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ,”Özgür basın güçlü demokrasilerin olmazsa olmazıdır” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 5953 sayılı Basın İş Yasası’nın 1961 yılında çalışan gazeteciler lehine 212 sayılı yasayla değiştirilmesinin yıldönümü olan 10 Ocak tarihinin "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını hatırlatarak şu mesajı yayınladı:

"Demokrasilerin gelişmesi insan hak ve özgürlüklerinin üzerine kurulur. İnsanların yazma özgürlükleri varsa, düşündüklerini özgürce ifade edebiliyorlarsa o ülkede demokrasi de var demektir. 2021 yılının basın özgürlüğü açısından ve çalışan gazetecilerin haklarının iyileştirilmesi açısından yeni bir dönem olması en büyük temennimizdir. Çok zor şartlar altında görevlerini layıkıyla yerine getirmek adına özveriyle çalışan gazetecilerimizin; halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını mesleklerinin ilkeleri çerçevesinde savunacağına olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın bir milletin müşterek sesidir" ilkesinden hareketle çalışmalarını özveriyle sürdüren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyor, yaşamını yitirmiş olan bütün gazetecileri rahmetle anıyorum" dedi.

