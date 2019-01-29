Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, patlamanın meydana geldiği binada yaptığı inceleme sonrası açıklama yaptı. Şiddetli bir patlama olduğunu söyleyen Akgün, “Patlama çok büyük bir patlamaydı. Buradan 1 kilometre ilerde belediyenin garajı bile sallandı” dedi. Büyükçekmece’de bir binada meydana gelen patlamanın sahte içki imalathanesinden kaynaklığı olduğu iddiaları güçlenirken olay yerine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’de gelerek inceleme yapan ekiplerden bilgiler aldı. Başkan Akgün, aldığı bilgiler sonrasında bir açıklama yaparak patlamanın 1 kilometre öteden duyulduğunu ifade etti. Akgün, "Patlama çok büyük bir patlamaydı. Buradan 1 kilometre ilerde belediyenin garajı bile sallandı. Arkadaşlarım oradan koşarak buraya geldiler. Bu patlamanın sebebinin içki üretiminde kullanılan alkolün sıkışmasından meydana geldiği büyük ihtimalle ortaya çıkmıştır. En azından doğalgaz patlamasından meydana gelmemiştir. Patlama sonrasında sahaya girildi, çeşitli içki şişeleri çeşitli içki bantları bulundu. İçki üretiminin yapıldığı görüldü anlaşıldı” dedi.

“Patlama alkollerin damıtılması esnasında meydana geldiği ortaya çıkmıştır”

Sahte içki üretimi yapılmasından kaynaklı bir patlama olabileceğini söyleyen Akgün, “İçki üretimi yapılan bir alan olduğu görülmüştür. Aşağı yukarı da bu patlamanın da içki üretiminde kullanılan çeşitli alkollerin damıtılması vardır. Damıtılma esnasındaki sıkışmadan meydana geldiği aşağı yukarı belli. Ama biz bunun uzmanı olmadığımız için yüzde yüz bu raporu diğer ilgili teknik arkadaşlar vereceklerdir. Ama sonuçta içki üretimi yapıldığı bir yer. Patlama da alkollerin damıtılması esnasında meydana geldiği ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

3 yaralı olduğunu belirten Başkan Akgün birisinin durumun ağır olduğunu da kaydederek binanın hasar görmesinin tespiti olursa yıkılabileceğini söyledi. Akgün, "Geçmiş olsun dileklerimi arkadaşlarımıza iletiyoruz. Allah bu tip şeylerden önce çevremizi insanlarımızı korusun. Kolanlarda kirişlerde deformasyon var mı? Bu binada can ve mal konusunda tehlike arz eden bir durum var mı onları da inceledik. Şu anda gözle yaptığımız incelemede binada bir çökme ihtimali yok. Bilhare arkadaşlarımız çıktıktan sonra binada nasıl bir deformasyon meydana gelmiştir bunu da öğreneceğiz. Çünkü 1 kilometre ileriden bu patlamanın sarsıntısı hissedildi. Dolayısıyla bu binanın teknik yönden incelenmesinin şart olduğunu biliyoruz. Bunu da inşaat mühendisi arkadaşlarımız bu akşam yapacaklardır”şeklinde konuştu.

