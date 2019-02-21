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Başkan Akgün’den muhtarlara “Hizmet Onur” madalyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:18 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi’nin 60’ıncı yıl dönümü kapsamında ilçeye hizmet etmiş olan muhtarlara hizmet onur madalyası takdim etti.
Eser Otel’de gerçekleştirilen törende Büyükçekmece’de görev yapmış, yapmaya devam eden muhtarlara hizmet onur madalyası takdim eden Başkan Akgün, ilçede ikamet eden gazilere de şükran plaketi ile onurlandırdı.
“Bana en çok yardımcı olanlar mahalle muhtarlarıdır”
Belediye Meclis kararı doğrultusunda resmi madalya törenini Türkiye’de ilk defa Büyükçekmece Belediyesi’nin gerçekleştirdiğini belirten Başkan Dr. Hasan Akgün şu şekilde konuştu: “Bu gece geçmiş dönem muhtarlarımızın ve Büyükçekmece Gaziler Derneği’mizin gecesidir. Bütün muhtarlarıma ve muhtarlarımın yakınlarına şahsım ve meclisim adına teşekkür ediyorum. Bu şehri 1968 yılından beri tanıyan ama 36 yıldır bu şehre hiç aralıksız hizmet ederek şehri dünyada gördüğüm diğer şehirlerin seviyesine çıkartmak için meclisimizle, ekibimizle, derneklerimizle, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla kafa yorarak bu şehre hizmet etmeye çalıştık. Bana en çok yardımcı olanlar tabii ki mahalle muhtarlarıdır. En doğru istihbarat ve bilgi oradan gelir. Sonra tabii ki derneklerimiz kendi alanlarında bize katkı sağlarlar. Şehrimizin büyüklerinin hepsinin fikrinden istifade ettik, etmeye de devam ediyoruz.”
“Büyükçekmece Allah’ın bütün lütuflarını üzerinde toplamış bir şehir”
Cumhuriyetin 100 yılına yakışır 100 projeyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Biz Avrupa standartlarına en yakın belediyelerin başında geliyoruz. Gelecek 5 sene içinde halkımıza daha iyi hizmet yapabilmek için bir buçuk yıldır özel projeler hazırlıyoruz. Bu yılbaşından itibaren daha yeni hizmetler yapmaya başladık. İnşallah halkımız da destek vermeye devam edecektir. Büyükçekmece Allah’ın bütün lütuflarını üzerinde toplamış çok güzel bir şehir. Dünyanın en değerli lagün göllerinin başında gelir Büyükçekmece gölü. Büyükçekmece’nin bu kadar güzelliklerini görüp buraya rant alanı yapmak, hizmet etmemek ancak bir vatan hainin işidir. Bu aziz millete hizmet etmek yerine onların oyunu kullanıp, vekaletini alıp bu ülkeye bu beldelere hizmet etmeyenler de bana göre ihanet içerisindedirler. Bu nedenle gece gündüz ekibimizle beraber önce size sonra diğer canlılara hizmet etmek için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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