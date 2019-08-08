Başkan Akgün’ün yengesi son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün 68 yaşında hayatını kaybeden yengesi Emine Akgün son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün abisi Hüseyin Akgün’ün eşi Emine Akgün, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 68 yaşında hayatını kaybetti. Emine Akgün, için Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Bahçeşehir Kurucu Başkanı ve Eski Belediye Başkanı Kemal Aydın, Erdem Aslanoğlu ve belediye meclis üyeleri katıldı. Kuba Camii’ndeki cenaze törenine katılan yüzlerce kişi Başkan Akgün ve ailesinin acısını paylaştı. Başkan Akgün, yengesi Emine Akgün’ü son yolculuğuna uğurlamak için cenazeye katılan herkese teşekkür etti. Kılınan namazın ardından Akgün’ün naaşı Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’na defnedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkan Akgün’ü ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu.



