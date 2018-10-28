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Başkan Akın’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 08:43 | Son Güncelleme

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yayınladığı mesaj ile kutladı.

Başkan Akın’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Germencik Belediye Başkanı Ümmet AKIN, "Bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve tüm imkânsızlıklara rağmen bu haklı mücadeleden dünyaya örnek olan destansı bir zaferle ayrılan bir milletin egemenliğine olan en derin tutkusunun ifadesidir. 29 Ekim 1923 tarihi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milletimizin güçlü, çağdaş ve müreffeh bir ülke ideali oluşturma yolunda kendisine en uygun yönetim biçimi olan cumhuriyet rejimini kabul ettiği bir milattır" diye konuştu.

'CUMHURİYETİMİZİN 95. YILI KUTLU OLSUN'

"Geçtiğimiz yüzyılın başında kadim coğrafyamıza üşüşen; lisanları, inançları farklı işgal güçleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin cesareti ve feraseti ile bertaraf edilmiştir. O gün Sakarya’da, Dumlupınar’da, Başkomutanlık Meydan Muharebesinde bozguna uğrayanlar, Vatanımız üzerindeki emellerinden vazgeçmeyip ekonomik, siyasi ve askeri pek çok argümanla üzerimize gelmeye devam ettiler. Kurtuluş Savaşı’nda, yedi düvele diz çökmeyen bu asil millete, diz çöktürmeye çalıştılar. Gözden kaçırdıkları husus ise Milletimizin bağımsızlığına düşkünlüğü, Cumhuriyet ve demokrasisine bağlılığıdır. En önemlisi 95 yıl önce İstiklal Harbi’mizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize can veren ruh, bugün de dimdik ayaktadır. Bu eşsiz ruh, sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve kardeşlikle dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatan toprağında operasyona asla müsaade etmeyecektir. Büyük mücadelelerle kazanılmış Cumhuriyetin gurur ve onur gününün büyük bir coşku ile kutlanmasını temenni ediyor, Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin yegane kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim cumhuriyet bayramı Germencik

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