Başkan Akpolat, bisiklet yolu müjdesi verdi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yüzlerce çocukla birlikte Beşiktaş’ın cadde ve sokaklarında pedal çevirdi. Etkinlikte konuşan Akpolat, “Beşiktaş’ı bisiklet sürücüleri, engelliler, yayalar için yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Üzerinde gezdiğimiz güzergahlarda da bisiklet yollarını yapacağız” dedi.

Beşiktaş Belediyesi, sokak kültürünü canlandırmayı amaçlayan yaya öncelikli erişimi ve yaşanabilir sokakları temel alan “Ayda Bir Gün Sokak Bizim” etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Hollanda Başkonsolosu Bart Van Bolhuis ve yüzlerce çocuk Mahmut Erseven İlkokulu’ndan başlayarak Beşiktaş’taki cadde ve sokaklarda pedal çevirdi. Ardından bisikletliler ve Başkan Akpolat etkinlik için trafiğe kapatılan Ihlamur Dere Caddesi ve Mecit Ali Sokağı’na gelerek çocuklarla birlikte etkinliklere katıldı. Burada sokaklarda unutulan eski oyunlar eğitmenler eşliğinde oynandı. Etkinlikte ayrıca kitap ve oyuncakların takas edildiği stantlara çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ile birlikte pedal çeviren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçenin bisiklet kullanıcıları için sorunlarını tespit etti. Etkinliğin gün boyu devam edeceğini belirten Başkan Akpolat, Beşiktaş için yeni yapılacak olan bisiklet yolunun müjdesini verdi. Bunlar da ilginizi çekebilir Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu Türk Akım projesi bölgesinde çevre temizliği İftar yemeğinden sonra onlar için çalışıyorlar

“Üzerinde gezdiğimiz güzergahlarda da bisiklet yollarını yapacağız"

“Ayda Bir Gün Sokak Bizim” etkinliğinde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Çocuklarımızla birlikte muhteşem bir deney oldu. Bunları yaşasınlar istedik. Bizde yerel yönetici olarak bisikletle Beşiktaş içerisinde seyahat ederken ne gibi zorluklarla karşılaşılabilir onları test etmiş olduk. Bu sayede eksikliklerimizi gördük. Beşiktaş çok tarihi ve engebeli bir kent. Dolayısıyla bu engebenin açtığı sıkıntılar var. Bisiklet kullanıcıları için yayalar, çocuklu bayanlar için ve engellilerimiz için yol açtığı sıkıntılar var. Bunları ortadan kaldırmak için bu deneyimi yapmamız gerekiyordu. Beşiktaş’ı bisiklet sürücüleri için engelliler için yayalar için yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Üzerinde gezdiğimiz güzergahlarda da bisiklet yollarını yapacağız. Sahil şeridi tabi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanı bizim yetki alanımız değil. Engebesini bisiklet yollarına engel çıkartmayacak şekilde düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.