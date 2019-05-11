HABER

Başkan Akpolat, bisiklet yolu müjdesi verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yüzlerce çocukla birlikte Beşiktaş’ın cadde ve sokaklarında pedal çevirdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yüzlerce çocukla birlikte Beşiktaş’ın cadde ve sokaklarında pedal çevirdi. Etkinlikte konuşan Akpolat, “Beşiktaş’ı bisiklet sürücüleri, engelliler, yayalar için yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Üzerinde gezdiğimiz güzergahlarda da bisiklet yollarını yapacağız” dedi.
Beşiktaş Belediyesi, sokak kültürünü canlandırmayı amaçlayan yaya öncelikli erişimi ve yaşanabilir sokakları temel alan “Ayda Bir Gün Sokak Bizim” etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Hollanda Başkonsolosu Bart Van Bolhuis ve yüzlerce çocuk Mahmut Erseven İlkokulu’ndan başlayarak Beşiktaş’taki cadde ve sokaklarda pedal çevirdi. Ardından bisikletliler ve Başkan Akpolat etkinlik için trafiğe kapatılan Ihlamur Dere Caddesi ve Mecit Ali Sokağı’na gelerek çocuklarla birlikte etkinliklere katıldı. Burada sokaklarda unutulan eski oyunlar eğitmenler eşliğinde oynandı. Etkinlikte ayrıca kitap ve oyuncakların takas edildiği stantlara çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ile birlikte pedal çeviren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ilçenin bisiklet kullanıcıları için sorunlarını tespit etti. Etkinliğin gün boyu devam edeceğini belirten Başkan Akpolat, Beşiktaş için yeni yapılacak olan bisiklet yolunun müjdesini verdi.

“Üzerinde gezdiğimiz güzergahlarda da bisiklet yollarını yapacağız"
“Ayda Bir Gün Sokak Bizim” etkinliğinde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Çocuklarımızla birlikte muhteşem bir deney oldu. Bunları yaşasınlar istedik. Bizde yerel yönetici olarak bisikletle Beşiktaş içerisinde seyahat ederken ne gibi zorluklarla karşılaşılabilir onları test etmiş olduk. Bu sayede eksikliklerimizi gördük. Beşiktaş çok tarihi ve engebeli bir kent. Dolayısıyla bu engebenin açtığı sıkıntılar var. Bisiklet kullanıcıları için yayalar, çocuklu bayanlar için ve engellilerimiz için yol açtığı sıkıntılar var. Bunları ortadan kaldırmak için bu deneyimi yapmamız gerekiyordu. Beşiktaş’ı bisiklet sürücüleri için engelliler için yayalar için yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Üzerinde gezdiğimiz güzergahlarda da bisiklet yollarını yapacağız. Sahil şeridi tabi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanı bizim yetki alanımız değil. Engebesini bisiklet yollarına engel çıkartmayacak şekilde düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Böyle etkinlikleri çok seviyoruz”
Bisiklet turunda arkadaşlarıyla eğlendiğini belirten Ozan Çoruk, “Çok güzel geçti. Çok iyiydi. Arkadaşlarımızla eğlendik böyle etkinlikleri çok seviyoruz. Bende bir yayayım ama bana bazen sürücüler hiç yol vermiyor. Araçların bizi fark etmelerini istiyoruz” dedi.
Çok eğlendiğini söyleyen Hayru Nisa Güngör, “Bisiklet turu çok güzel geçti. Herkesin katılmasını isterim. Çok eğlenceliydi. Parklarda ve evlerimizin bahçelerinde sürüyoruz” ifadelerinde bulundu.

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Türk Akım projesi bölgesinde çevre temizliğiTürk Akım projesi bölgesinde çevre temizliği
İftar yemeğinden sonra onlar için çalışıyorlarİftar yemeğinden sonra onlar için çalışıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

İstanbul seçimi için süreç başladı!

İstanbul seçimi için süreç başladı!

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.