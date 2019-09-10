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Başkan Aksoy, belediye şirketine müdür oldu, 10 bin TL maaş bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, belediye şirketi olan META Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine müdür oldu ve oy çokluğu ile kendisine 10 bin TL huzur hakkı ücreti bağlandı.31 Mart seçimlerde CHP’den belediye başkanlığını kazanan başkanların, kamuoyunda tartışma konusu olan bazı kararlarına bir yenisi daha eklendi.

Başkan Aksoy, belediye şirketine müdür oldu, 10 bin TL maaş bağlandı

CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, belediye şirketi olan META Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine müdür oldu ve oy çokluğu ile kendisine 10 bin TL huzur hakkı ücreti bağlandı.
31 Mart seçimlerde CHP’den belediye başkanlığını kazanan başkanların, kamuoyunda tartışma konusu olan bazı kararlarına bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Merkezi tarafından, şirketlere ücretli müdür olma, hısım ve akrabaları belediyelere doldurma konusunda yapılan uyarılara rağmen benzer bir durum Menemen Belediyesinde yaşandı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, belediyenin bir şirketine müdür oldu. Belediyede oy çokluğuyla alınan kararla Başkan Aksoy, kendisini Menemen Belediyesi şirketi olan META Su İnşaat Taşımacılık Unlu Mamuller Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin müdürü olarak atadı. Başkanın müdür olarak atanması Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlarken, atama kararı sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında ise yine oy çokluğuyla kendisine 10 bin TL huzur ücreti bağlandı.
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Ticaret Sicil Gazetesi’nde çıkan karar sonrasında söz konusu belediye şirketinden huzur hakkından feragat etme yönünde yönetim kurulu toplantısında karar aldıklarını belirtti ve "Huzur hakkı almıyoruz" dedi.

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