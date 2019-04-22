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Başkan Aksoy’dan işten çıkartılan 284 işçi için açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:41 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen Belediyesinde eski başkan Tahir Şahin’in seçimlere 3 gün kala 284 kişiyi işe almasının ardından söz konusu 284 kişinin durumu ile ilgili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy açıklama yaptı.

Başkan Aksoy’dan işten çıkartılan 284 işçi için açıklama

İzmir’in Menemen Belediyesinde eski başkan Tahir Şahin’in seçimlere 3 gün kala 284 kişiyi işe almasının ardından söz konusu 284 kişinin durumu ile ilgili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy açıklama yaptı. Aksoy, Tahir Şahin tarafından belediyeye geçici işçi statüsüyle alınan 284 işçinin 27 Mart’taki statülerine geri döndürüleceğini açıkladı.
Menemen Belediyesinde eski başkan Tahir Şahin tarafından 284 işçinin seçimlere 3 gün kala işe alındığı ortaya çıkmıştı. İlçede 1999’dan bu yana belediye başkanlığı yapan Tahir Şahin’in yerine aday gösterilip Menemen Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy, konuyla ilgili daha önce düzenlediği basın toplantısında, "Seçimlere 3 gün kala imza atanlar hukuk karşısında gerekli hesabı verecektir. Siz 300 kişilik yere bin 100 kişi koyarsanız belediyecilik yapmıyorsunuzdur. Adım atamayacak hale gelmişsinizdir. Burada zimmet çıkıyor. Burada hukuka aykırılık, kanunsuzluk, görevi kötüye kullanma var" demişti.
Başkan Aksoy, belediyede yaşanan maaş sıkıntısı ve seçime 3 gün kala işe alınan 284 işçinin merak edilen durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Daha önce "Kimseyi mağdur etmeyeceğiz" diyen Aksoy, Menemen Belediye emekçilerine" diyerek başladığı mesajında, "Seçimlere 3 gün kala gayri hukuki olarak işe alınan arkadaşlarımızla ilgili yeni düzenleme yapılmaktadır. Tüm emekçi dostlarım işlerine devam edebilir. Emekçi dostlarımın maaşları bugün itibariyle yatırılmaktadır. Sizleri bu hukuk dışı uygulamayla mağdur eden kişilere itibar etmeyiniz" mesajını paylaştı.

"284 işçi kardeşim 27 Mart’taki statülerine geri döndürülecektir"
Başkan Aksoy, "28 Mart 2019’da, yani seçimlere 3 gün kala 1 gün içerisinde Belediye İş Sendikası Şube Başkanı ve Tahir Şahin’in yeğeni olan Burçin Şahin’in talimatı ile 284 kişi Meta-Su’dan Menemen Belediyesine geçirilmiştir. Bu yaşanan olay emekçilerin haklarını gasp etmekten başka bir şey değildir. Bağlı oldukları kuruluştan alınan işçilerin emeklerini gasp etmişler ve hukuk dışı işlemler uygulayarak belediyeye alım yapmışlardır. Biz Burçin Şahin’in bu talimatının geri çekilerek emekçi kardeşlerimizin haklarını verme yolunda ilk adımı attık. 284 işçi kardeşim 27 Mart’taki statülerine geri döndürülecektir. Önce belediyeden çıkışları yapılacak, ardından belediye şirketi Meta-Su şirketine girişlerini gerçekleştireceğiz."

Başkan Aksoy’dan işten çıkartılan 284 işçi için açıklama

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