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  4. Başkan Aktaş: ”Akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz”

Başkan Aktaş: ”Akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 18:40 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kısa metrajlı projelerden veya rahatlamalardan ziyade daha uzun vadeli şehri planlayan ve seri bir şekilde işleyen hale getirebilmek adına akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz” dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisin’de İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kısa metrajlı projelerden veya rahatlamalardan ziyade daha uzun vadeli şehri planlayan ve seri bir şekilde işleyen hale getirebilmek adına akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisin’de İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı standında açıklamalarda bulunan Aktaş, akıllı şehirciliğin önemine vurgu yaptı. Büyükşehir belediyesi olarak ilk kez Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığını kurduklarını belirten Aktaş, “Şehirlerimiz hızla büyüyor. Şehirlerimizin ihtiyaçları artıyor. Özellikle köyden kente göç ile beraber Büyükşehir yasası ile beraber şehirlerimizdeki bu yoğunlaşmaya paralel olarak ta eldeki kaynakları çok verimli kullanmak gerekiyor. Akıllı şehircilik tam da bunu karşılayan bir zorunluluktur. Ulaşım çözümlemeleri olmak üzere kaçak yapıya mücadele su ve enerji benzerleri kullanımıyla alakalı akıllı şehircilik uygulamalarını bütün alanlarda uygulamak ve görmek mümkün. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, ulaşım imkanıyla diğer tüm kaynaklarıyla beraber eldeki kaynakları verimli kullanan, ama bunları da sürdürebilir yapan yani kısa metrajlı projelerden veya rahatlamalardan ziyade daha uzun vadeli şehri planlayan ve seri bir şekilde işleyen hale getirebilmek adına akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Kaçak yapıları İHA ile tespit ediyoruz”
Türkiye’de ilk defa bir belediyenin İnsansız hava araçlarıyla(İHA) kaçak yapıları tespit ettiklerini belirten Aktaş şöyle konuştu:
“Kaçak yapıyla mücadelede gidip yeri inceleme tutanakları tutma daha sonra tekrar müdahale etme bunlar o kadar uzun süreçler alıyor ki bunları anlık görebilme adına biz insansız hava aracıyla tamamen kendi yazılımlarımızla, tamamen gözetim altında 7/24 takip imkanına sahip oluyoruz. Yaptığımız modelleme bununla alakalı Bursa’nın 11 bin kilometre 17 ilçesiyle tamamı bu manada gözetim altına alıyoruz. 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren bir imar barışı vardı. İmar barışıyla müsaade edilen yerler, buna müsaade olan yerlerle ilgili çalışmalar yapıldı. Artık binada 10 cm yükseklik olsa biz hemen farklılaşmasını çok net bir şekilde görüyoruz. Hiç binanın yanına gitmeye gerek duymuyoruz, tamamen insanız hava aracıyla görme imkanına sahibiz. Bu uygulamayı ilk başlatan belediye olduk.”

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