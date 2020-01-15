Başkan Aktaş: ”Akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kısa metrajlı projelerden veya rahatlamalardan ziyade daha uzun vadeli şehri planlayan ve seri bir şekilde işleyen hale getirebilmek adına akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisin’de İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı standında açıklamalarda bulunan Aktaş, akıllı şehirciliğin önemine vurgu yaptı. Büyükşehir belediyesi olarak ilk kez Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığını kurduklarını belirten Aktaş, “Şehirlerimiz hızla büyüyor. Şehirlerimizin ihtiyaçları artıyor. Özellikle köyden kente göç ile beraber Büyükşehir yasası ile beraber şehirlerimizdeki bu yoğunlaşmaya paralel olarak ta eldeki kaynakları çok verimli kullanmak gerekiyor. Akıllı şehircilik tam da bunu karşılayan bir zorunluluktur. Ulaşım çözümlemeleri olmak üzere kaçak yapıya mücadele su ve enerji benzerleri kullanımıyla alakalı akıllı şehircilik uygulamalarını bütün alanlarda uygulamak ve görmek mümkün. Alt yapısıyla, üst yapısıyla, ulaşım imkanıyla diğer tüm kaynaklarıyla beraber eldeki kaynakları verimli kullanan, ama bunları da sürdürebilir yapan yani kısa metrajlı projelerden veya rahatlamalardan ziyade daha uzun vadeli şehri planlayan ve seri bir şekilde işleyen hale getirebilmek adına akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçiriyoruz” diye konuştu.