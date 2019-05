Başkan Aktaş, aşevinde vatandaşlarla iftar açtı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, binlerce vatandaşla iftarını beraber açtı.

Büyükşehir Belediyesinin her yıl geleneksel olarak açtığı Fomara Fevzi Çakmak Otoparkı’ndaki iftara bu yıl da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayının ikinci iftarında vatandaşlarla buluşan Aktaş, kazanın başına geçerek vatandaşlara elleriyle yemek ikram etti. Yemeklerini başkanın elinden alan vatandaşlar kendilerine hayır duasında bulundu.

Bursa’da her gün 14 bin kişiye iftar verdiklerini ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa olarak çok coşkulu bir ramazanı hep beraber yaşıyoruz. Bizim klasikleşmiş Fomara Fevzi Çakmak Otoparkı’ndaki iftarımızda vatandaşlarımızla beraber olalım istedik. Fomara başta olmak üzere Görükle, Alemder, Emirsultan, Mehmet Akif Ersoy, Çınarönü, Gürsü meydanı ve İnegöl olmak üzere 8 noktada her gün 14 bin kişiye iftar dağıtımı yapılıyor. Ayrıca yurt dışında Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Gürcistan ve Bosna Hersek’te olmak üzere 6 noktada da iftar sofraları kuruyoruz. Ramazan çok bereketli bir ay ama 3 milyon nüfuslu Bursa’mızda böyle bir ortamda yemek yeme ihtiyacı hisseden herkese Allah’a hamd olsun Büyükşehir Belediyesi olarak el uzatıyoruz. Tabi ben bu noktada emeği ve katkısı olan sponsorlarımıza, destekçilerimize ve belediyedeki mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca her akşam Görükle kampüsünde 2 bin 500 öğrencimize iftar veriliyor. O noktadaki destekçilerden biriside biziz. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanımızla ekip arkadaşlarımızla bu akşam bu sofraya misafir olalım istedik. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum, hizmet eden arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.” dedi.