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Başkan Aktaş Bursa sevdasını mısralara döktü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 12:10 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya olan sevdasını yazdığı ’Benim Bursa’m’ şiirinde mısralara dökerken, bu alandaki kabiliyetini de gözler önüne serdi.İnegöl ilçesinde 13,5 yıl belediye başkanlığı yapan ve 16 ay önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Başkan Alinur Aktaş’ın bugüne kadar fazla bilinmeyen bir yönü daha gün yüzüne çıktı.

Başkan Aktaş Bursa sevdasını mısralara döktü

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya olan sevdasını yazdığı ’Benim Bursa’m’ şiirinde mısralara dökerken, bu alandaki kabiliyetini de gözler önüne serdi.
İnegöl ilçesinde 13,5 yıl belediye başkanlığı yapan ve 16 ay önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilen Başkan Alinur Aktaş’ın bugüne kadar fazla bilinmeyen bir yönü daha gün yüzüne çıktı. Uludağ Üniversitesi’ndeki öğrencilik yıllarında Emirsultan Mahallesi’nde kalan ve Bursa’nın ruhâniyetli kimliğinden fazlasıyla etkilenen Başkan Aktaş, sabah ilk ışıklarından gecenin karanlıklara kadar her sokağını adım adım gezdiği Bursa’ya alan sevdasını bir şiirde topladı.
Şiirinde ’Bereketin sonsuz bahçesi’ olarak tanımladığı Bursa’nın aynı zamanda sultanlar şehri olmasına da vurgu yapan Başkan Aktaş, şiirini ’Benim dâvâm, benim sevdam, benim Bursa’m!...sözleriyle noktaladı. Başkan Aktaş’ın bizzat kendisinin seslendirdiği şiir, dinleyenlerden büyük ilgi görüyor.
İşte Başkan Aktaş’ın Bursa’ya olan sevdasını anlattığı şiir:
BENİM BURSAM
“Seni nasıl anlatmalı, ne demeli de eksik kalmamalı?/ Tarihin kalbi, cennetin dili/ Ezelin ebede emaneti/ Rahmet ülkesi/ Bereketin sonsuz bahçesi/ 7 iklim, 3 kıta bildi seni,/ kimler kimler sevdi seni/ Osmangazi, Orhangazi, Murat Hüdavendigar.../ Hepsi hükümdar/ Hepsi sana hizmetle var./ Yıldırım Beyazid, Çelebi Mehmet ve Murâd-ı Sânî Han/ Hepsi koynunda uyumaktan mutlu/ Hepsi ışıltından umutlu./Hangi şiir söyler sendeki hikmeti, hangi roman ?/ Geyikli Baba, Emir Sultan, Somuncu Baba, Üftâde/ Gönüllerin mehtapla dolduğu şehir/ Gök dostlarının yâren olduğu şehir/ Seni daha nasıl anlatmalı, sana hangi nazarla bakmalı,/ Senin için daha neler neler yapmalı?/ Yetmez uğrunda vereceğim can/ Ellerimden tutsa bütün yıldızlar/ Dolunay kulağıma seni fısıldar/ Benim dâvâm, benim sevdam, benim Bursa’m!...”
Şiire meraklıyım
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şiir yazmaya çok meraklı olduğunu, öğrencilik yıllarında törenlerde şiirleri hep kendisinin okuduğunu söyledi. Ancak buna rağmen özellikle yazma konusunda üst düzey bir kabiliyeti olmadığını da dile getiren Başkan Aktaş, “İlk, orta ve lise yıllarında okulun şiirlerini ben okurdum. Birkaç yarışmada da derece elde ettim. İlçe başkanlığı döneminde şiir ve İstiklâl Marşı okuma yarışmaları yaptırarak bu konuya olan desteğimi gösterdim. 16 aydır Bursa’yı sabahın çok erken saatlerinden gecenin birine, ikisine kadar o kadar derinden yaşıyorum ki Bursa’yla o kadar özdeşleştim ki, samimiyetle Bursa’ya karşı hislerimi kaleme aldım. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Bir işi severek, isteyerek ve gönülden yapan herkesin bir şeyler yazabileceğini düşünüyorum” dedi.

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