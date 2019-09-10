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Başkan Aktaş: “Bursaspor, Bursa’nın değeridir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 14:29 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un şehrin önemli bir değeri olduğunu söyleyerek, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yeni yönetime başarılar diledi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri ile makamında bir araya geldi.

Başkan Aktaş: “Bursaspor, Bursa’nın değeridir”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’un şehrin önemli bir değeri olduğunu söyleyerek, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yeni yönetime başarılar diledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri ile makamında bir araya geldi. Bursaspor-Fenerbahçe hazırlık maçı öncesinde çocuklara Bursaspor forması dağıtarak takıma destek olan ve her zaman iyi bir Bursaspor taraftarı olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, takımın tarihteki başarılarını hatırlattı.
Başkan Aktaş, önemli bir görev üstlenen yeni yönetime başarılar dileyerek, “Bursaspor, Bursa’nın değeridir. Çok güçlü bir altyapımız var. Bursa’nın desteğiyle, yönetim kurulumuzla, 3 milyon nüfuslu şehrimizde, Vakıfköy gibi özellikle altyapımızın güçlü olduğu bir arenada, hem yeni futbolcuları Türk ve dünya futboluna kazandıracağız, hem de Bursaspor önemli başarılara imza atacak” diye konuştu.
“Bursaspor’a sahip çıkalım”
Başkan Aktaş, her zaman olduğu gibi Bursaspor’u gönülden desteklemeye devam edeceklerini de ifade etti. Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da Haziran’da başladıkları görevlerinde yoğun bir dönem yaşadıklarını anlattı. Mestan, Başkan Aktaş’ın Bursaspor’a büyük destek ve emek verdiğini belirterek, “Tüm şehrimizi ilgilendiren Bursaspor, hepimizin gözbebeği, hepimizin takımı. Bursaspor’a sahip çıkalım. İnşallah lâyık olduğumuz Süper Lig’e tekrar döneceğiz” dedi.

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