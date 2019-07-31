Başkan Aktaş: “Bursa’yı ortak akılla yöneteceğiz”

Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Aktaş, “Ortak aklı önemseyen ve Bursa’yla ilgili her kişi ve kurumlara ön yargı olmadıktan sonra kapılarımız açık” diye konuştu.

Bursa’nın 17 ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı ortak akılla yönetmek istediklerini söyledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezin’de bini aşkın muhtara hitap eden Başkan Aktaş, “Bursa’yı nasıl daha yaşanabilir hale getirebiliriz. Bursa’yı nasıl bütün Türkiye’ye dünyaya tanıtabiliriz. Bursa’nın ekonomik pastasını büyütebiliriz. Bursa’yı ulaşımda nasıl öncü olabilir hale getirebiliriz. Bunun derdi ve hesabı içerisinde olduğumuzu özellikle bilmenizi istiyorum. Ortak aklı önemseyen ve Bursa’yla ilgili her kişi ve kurumlara ön yargı olmadıktan sonra kapılarımızın açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

“Bütün ilçe ve mahallelerimizi tek tek gezeceğiz”

Kurban bayramının akabinde ilçeleri ve mahalleleri ziyaret edeceklerini belirten Aktaş, “17 ilçemizi 3 aylık süre zarfında komple tarayacağız. Bütün daire başkanları ve ekibimizle birlikte ilçelerimizle alakalı yol haritamız ne olacak? Kısa ve uzun vadede neler yapılacak? Muhtar ve başkanlarla birlikte istişareler sonunda ortaya koyacağız. Bursa’nın mevcut sorunlarının bertaraf etmeye çalışırken, kendini geliştirmesi, yatayda büyümesi, Bursa’nın görüntüsünü havasını bozan binalardan ziyade, daha sağlıklı büyümek gerekiyor. Şehrin aynı yüz ölçümü içerisinde bina katlarının sayısı yükseltilemez. Çünkü bu şekilde ne alt yapı ne de trafik problemi biter” şeklinde konuştu.