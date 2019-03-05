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Başkan Aktaş imar konusunda iddialı konuştu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 13:06 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle Yıldırım ilçesinde Ankara yolunun altı olarak tabir edilen mahallelerin en önemli meselesi olan imar konusunun çözümü konusunda iddialı konuştu.

Başkan Aktaş imar konusunda iddialı konuştu:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle Yıldırım ilçesinde Ankara yolunun altı olarak tabir edilen mahallelerin en önemli meselesi olan imar konusunun çözümü konusunda iddialı konuştu. Benzer konuyu İnegöl ilçesinde çözdüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Ankara, Bursa ve ilçe belediyesi uyumu çok önemli. İnşallah bu meseleyi da biz çözeceğiz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yavuz Selim, Ulus ve Mevlana mahallelerinin kanaat önderleri, esnafı ve mahallelerin ileri gelenleriyle buluştu. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, cumhur ittifakının Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan’ın da katıldığı ziyarette, Başkan Alinur Aktaş, bölgenin sıkıntısını çok iyi bildiklerini ve çözüm için canla başla mücadele edeceklerini söyledi.
Yaklaşık 13,5 yıllık İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği çalışmalardan örnek vererek tecrübelerini anlatan Başkan Aktaş, özellikle Ankara yolu altındaki mahallelerin en önemli sorunu olan imar meselesini yakinen bildiğini kaydetti. Mahalli idarelerde istikrarın önemine dikkat çeken ve Ankara, Bursa, ilçe belediyesi uyumunun ve istikrarın çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Hep söylüyorum, bir belediye başkanının anlatacak hikâyesi olmalı. Bakın İnegöl’de Huzur Mahallesi var. Eski adıyla Çakırçiftliği. Ben bu sorunu orada çözdüm. Oradaki 30-40 senelik hisseli parsel meselesini hallettim. Mutlaka orada yakınlarınız vardır, biliyorsunuzdur. 1 okul vardı, şimdi 5 okul var. 1 cami vardı şimdi 3 cami var. Sağlık ocağı var. Biz eğer imarla ilgili sorunu çözmezsek, sadece değirmende su dövmüş oluruz. Eğer elinizde bir plan varsa, oraya park da yaparsınız, bahçede yaparsınız, spor alanı hastane alanı da oluşturursunuz. İmar meselesi çözülemediği için özellikle bu bölgede fazla mesafe alınamadı. Bu bölgede bütün enerjimizi bu işe verip, inşallah olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş imar konusunda iddialı konuştu:

Başkan Aktaş imar konusunda iddialı konuştu:

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