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Başkan Aktaş izcilik kampında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel’in Alaçam bölgesinde yüzlerce çocuğa doğa sevgisinin aşılandığı izcilik kampını ziyaret etti.Başkan Alinur Aktaş, kampa gelişinde sevgi gösterisiyle karşılandı.

Başkan Aktaş izcilik kampında

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel’in Alaçam bölgesinde yüzlerce çocuğa doğa sevgisinin aşılandığı izcilik kampını ziyaret etti.
Başkan Alinur Aktaş, kampa gelişinde sevgi gösterisiyle karşılandı. Kamp bölümlerini tek tek ziyaret eden, gençlerle ebru sanatını icrâ eden, oyunlar oynayan, okçuluk istasyonunda deneme atışı yapan ve çekişmeli farklı müsabakalara giren Bakan Aktaş, ziyaretinin sonunda geleneksel izcilik ateşini de kamp sakinleriyle birlikte yaktı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin doğa ve sporla iç içe zaman geçirmelerini sağlamak maksadıyla yaz kamplarını düzenlediklerini ifade etti. Kestel Alaçam İzcilik Kampı’ndan 11-17 yaş arasındaki kişilerin faydalandığını belirten Başkan Aktaş, “Gençlerimiz burada 6’şar gün kalıyor. Kampımız 7 dönem erkek, 4 dönem kız olmak üzere 11 dönem sürecek” dedi. Her dönem 130 kişinin izcilik kampından faydalandığını söyleyen Başkan Aktaş, “Yaz boyunca toplam bin 430 gencimiz, izcilik kampında ailelerine gururla anlatacakları hatıralar yaşamış olacak” diye konuştu. Gençlerin kamp süresi boyunca dağcılık, temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, ebru, badminton, ata binme, bisiklet, atıcılık, resim, müzik, dart ve gece yürüyüşü gibi faaliyetlere katıldığını belirten Başkan Aktaş, yaz kamplarının 8 Eylül tarihinde sona ereceğini söyledi.

Başkan Aktaş izcilik kampında

Başkan Aktaş izcilik kampında

Başkan Aktaş izcilik kampında

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