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Başkan Aktaş, İznik Gölü'ndeki tarihi yapıyı inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik Gölü'nde bir süre önce fark edilen ve Senato Sarayı olduğu değerlendirilen yapıyı, sal üzerinde inceledi.

Başkan Aktaş, İznik Gölü'ndeki tarihi yapıyı inceledi

Mehmet BULDU/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik Gölü'nde bir süre önce fark edilen ve Senato Sarayı olduğu değerlendirilen yapıyı, sal üzerinde inceledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Hristiyan dünyası için en önemli buluşmalardan 1'inci Konsil ve 7'nci Konsil'in gerçekleştiği İznik'e giderek incelemelerde bulundu. Alinur Aktaş'a, İznik Belediye Bakanı Osman Sargın, UNESCO İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taş, Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık eşlik etti. Restorasyonu devam eden Roma Tiyatrosu ve İstanbul Kapı'yı gezen Alinur Aktaş, daha sonra İznik Gölü'nde bir süre önce gökyüzünden yapılan çekimlerde fark edilen ve Senato Sarayı olduğu değerlendirilen yapıyı, sal üzerinde inceledi. Aktaş, ardından, tarihi yapıdaki bazilikalardan çıkarılan, aralarında insan iskeleti, örtü ve tuğlaların da bulunduğu tarihi eserlerin saklandığı özel bölümü gezdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, tarihi eserlerin çok daha iyi değerlendirilmesi için nelerin yapılacağı konusunda bilgi alıp, görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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Başkan Aktaş, İznik Gölü'ndeki tarihi yapıyı incelediBaşkan Aktaş, İznik Gölü'ndeki tarihi yapıyı incelediBaşkan Aktaş, İznik Gölü'ndeki tarihi yapıyı inceledi

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