Başkan Aktaş, kadın esnaflarla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESOB’a bağlı lokantacı, tatlıcı ve simitçi birliklerine üye 400 kadın esnafla bir araya geldi. Esnaf ve sanatkarın bu ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü, teminatı olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, kadınların iş hayatında bulunmasının ayrıca anlamının bulunduğunu belirterek, ne yaşanırsa yaşansın toplumdaki bütünlüğün bozulmaması gerektiğini ifade etti.

Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine (BESOB) üye esnaflar, Merinos Parkı’nda kahvaltılı toplantı düzenledi. Gölpark tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda kadın esnafları Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Vildan Yılmaz Gürel ile BESOB Başkanı Arif Tak yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, coğrafyanın bir ülkenin kaderi olduğunu dile getirerek, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu duruma değindi. Dünyanın ateş çemberi haline geldiğini, özellikle Orta Doğu’da çeşitli ülkeler tarafından ‘Türkiye’yi de birinci dereceden etkileyen’ birbirinden farklı şeytani planlar yürütüldüğünü kaydeden Başkan Aktaş, bu tür tehlikelerden ancak birlik ve beraberlik sayesinde kurtulabileceklerini ifade etti.

Sergilenen tüm oyunlara rağmen Türkiye’nin Başkan Erdoğan liderliğinde yardım alan ülke konumundan yardım eden ülke konumuna, Avrupa’nın en büyük ikinci ekonomisi haline geldiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bundan 17 yıl önce memur maaşlarını ödemek için IMF’den para dileniyorduk. Allah’a şükür bugün, zorda kalan tüm ülkelere yardım etmeye çalışan, Afrika ve Balkan ülkelerinde, dünyanın değişik coğrafyalarında sürdürdüğü faaliyetlerle birlik ve beraberliği sağlayan, insanlığı ayağa kaldıran ülke konumundayız. Bugünlerin kıymetini bilmeliyiz. Hiçbir şey yapmasak bile aramızdaki birlik ve beraberliği ne pahasına olursa olsun korumalıyız” dedi.

Turist gelecek, esnaf gelişecek

Başkan Aktaş, konuşmasında Bursa’daki kadın girişimci sayısına da değindi. BESOB bünyesinde 620 kadın esnafın faaliyet gösterdiğini ve bu rakamın şimdilik gayet iyi olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, Bursa turizmini geliştirmeyi ve esnaf ile sanatkarı da yaşanan bu gelişime paralel olarak geliştirmeyi düşündüklerini söyledi. Bursa’nın birçok konuda olduğu gibi turizmde de master planının hazır olduğunu, valilik ile birlikte bu konu üzerinde özel çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Şu anda şehrin en önemli sıkıntısı trafik. İnşallah trafiğin rahatladığını da şehirdeki turist sayısının nasıl milyonlarca kişiye çıkartıldığını da çok yakında göreceğiz. Buna hep birlikte şahit olacağız” diye konuştu.

Toplantıda AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, BESOB Başkanı Arif Tak ve kadınları temsilen BESOB üyesi Zeliha Cozdan da birer konuşma yaptı. AK Parti Milletvekili Gözgeç, konuşmasında hükümetin kadınlara yönelik faaliyetlerine yer verirken; BESOB Başkanı Tak, istikrarın ‘esnaf ve sanatkar açısından’ önemine atıfta bulunarak bunun bozulmaması gerektiğini vurguladı. BESOB üyesi Cozlan da kadınlara yönelik tüm yatırımlar nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

Başkan Alinur Aktaş, etkinlik sonrasında elinin hamuruyla ekonomiye değer katan kadınlara birer plaket takdim etti.