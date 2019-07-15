Başkan Aktaş’ın kaleminden ‘ölümsüz kahramanlar’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain kalkışmasının üçüncü yılında o geceye dair hislerini anlatan şiir yazdı.

Bursa’ya olan sevdasını yerel seçimler öncesi yazdığı "Benim Bursam" şiiriyle mısralara döken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain kalkışmasının üçüncü yılında da o geceye dair hislerini yazdı. Başkan Aktaş’ın, kendisinin seslendirdiği "ölümsüz kahramanlar" adlı şiir, 15 Temmuz gecesi kaydedilen görüntülerden oluşan 2.50 dakikalık video kliple izleyenleri duygulandırıyor.

Başkan Aktaş’ın "Ölümsüz Kahramanlar" şiiri şu şekilde:

"Bir gecede oldu her şey

Kalleşçe bir tertibin içindeydi vatan

Şükür ki sahipsiz bırakmadı bu toprakları binlerce kahraman

Ah şu gökyüzü dile gelse de anlatsa

Anlatsa merdin hırkasını sırtına geçiren namertleri

Anlatsa vatan uğruna can veren yiğitleri

Minareden yükseldi şehadet nağmeleri

Gece karanlık, gece zifir

Yürekler telaşlı, dillerde zikir,

İki yüz elli bir şehit, Türkiye şahit

Kim yaşananları yok sayabilir

Pusu üstüne pusu, düşman hiç eksilmedi

Şehit üstüne şehit, vatan candan önceydi

Ah şu kara toprak dile gelse de anlatsa

Anlatsa vatana ihanet içindekileri

Anlatsa canını siper eden Safiye’yi, Erol’u, Ömer’i ve daha nicelerini

Gece karanlık, gece zifir

Yüreklerde iman, dillerde zikir,

İki yüz elli bir şehit, al bayrak şahit

Kim bu destanı yok sayabilir

Hainlerin o gece unuttuğu neydi?

Neydi bu milleti muzaffer eden güç? Neydi?

İman dolu göğsüyle zulme dur diyenler

Bir hilâl uğruna batan güneşler

Namerdin kurşununa koşanlar, adımlarını kır at eyledi

Hakk yoluna serilen canlar, Boğaziçi’ni sırat eyledi

Hainin tankına tüfeğine o gün çıplak elle dur diyenler

Tüm dünyaya bu topraklar ilelebet bizim".



