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Başkan Aktaş’ın kaleminden ‘ölümsüz kahramanlar’

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain kalkışmasının üçüncü yılında o geceye dair hislerini anlatan şiir yazdı.Bursa’ya olan sevdasını yerel seçimler öncesi yazdığı "Benim Bursam" şiiriyle mısralara döken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain kalkışmasının üçüncü yılında da o geceye dair hislerini yazdı.

Başkan Aktaş’ın kaleminden ‘ölümsüz kahramanlar’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain kalkışmasının üçüncü yılında o geceye dair hislerini anlatan şiir yazdı.
Bursa’ya olan sevdasını yerel seçimler öncesi yazdığı "Benim Bursam" şiiriyle mısralara döken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz hain kalkışmasının üçüncü yılında da o geceye dair hislerini yazdı. Başkan Aktaş’ın, kendisinin seslendirdiği "ölümsüz kahramanlar" adlı şiir, 15 Temmuz gecesi kaydedilen görüntülerden oluşan 2.50 dakikalık video kliple izleyenleri duygulandırıyor.
Başkan Aktaş’ın "Ölümsüz Kahramanlar" şiiri şu şekilde:
"Bir gecede oldu her şey
Kalleşçe bir tertibin içindeydi vatan
Şükür ki sahipsiz bırakmadı bu toprakları binlerce kahraman
Ah şu gökyüzü dile gelse de anlatsa
Anlatsa merdin hırkasını sırtına geçiren namertleri
Anlatsa vatan uğruna can veren yiğitleri
Minareden yükseldi şehadet nağmeleri
Gece karanlık, gece zifir
Yürekler telaşlı, dillerde zikir,
İki yüz elli bir şehit, Türkiye şahit
Kim yaşananları yok sayabilir
Pusu üstüne pusu, düşman hiç eksilmedi
Şehit üstüne şehit, vatan candan önceydi
Ah şu kara toprak dile gelse de anlatsa
Anlatsa vatana ihanet içindekileri
Anlatsa canını siper eden Safiye’yi, Erol’u, Ömer’i ve daha nicelerini
Gece karanlık, gece zifir
Yüreklerde iman, dillerde zikir,
İki yüz elli bir şehit, al bayrak şahit
Kim bu destanı yok sayabilir
Hainlerin o gece unuttuğu neydi?
Neydi bu milleti muzaffer eden güç? Neydi?
İman dolu göğsüyle zulme dur diyenler
Bir hilâl uğruna batan güneşler
Namerdin kurşununa koşanlar, adımlarını kır at eyledi
Hakk yoluna serilen canlar, Boğaziçi’ni sırat eyledi
Hainin tankına tüfeğine o gün çıplak elle dur diyenler
Tüm dünyaya bu topraklar ilelebet bizim".

Başkan Aktaş’ın kaleminden ‘ölümsüz kahramanlar’

Başkan Aktaş’ın kaleminden ‘ölümsüz kahramanlar’

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