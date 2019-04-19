Başkan Aktaş’la büyük Bursa buluşması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçimlerinin ardından yapılacak tebrik ziyaretlerini zaman kaybının önüne geçmek maksadıyla 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’da Merinos AKKM Fuaye alanında yapılacak resepsiyonla topluca kabul edecek.

Bursa’da göreve başladığı ilk günden bu yana toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim tebriklerini de topluca kabul edecek. Ayrı ayrı yapılacak tebrik ziyaretleriyle zaman kaybının önüne geçmeyi hedefleyen Başkan Aktaş, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, hemşeri dernekleri, akademik odalar, meslek odalar, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlara kadar toplumun bütün kesimlerini 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’da Merinos AKKM’de yapılacak büyük buluşmaya davet etti.

Çiçek yerine fidan

Başkan Aktaş’ın 2017 yılında yaptığı toplu buluşmada olduğu gibi bu kabul programı da aynı zamanda daha yeşil Bursa için atılacak bir adım olacak. Ziyaret programına gelecek kişi, kurum ve kuruluşlardan çelenk ve çiçek göndermemeleri istenirken, bunun yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü hesabına yapacakları bağışlarla kendi adlarına birer fidan dikilmesi sağlanacak. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü uhdesindeki bir ormana 10 TL karşılığında 1 adet fidan dikmek isteyen davetliler bağışlarını TC Ziraat Bankası Garajlar Şubesi’nin TR72 0001 0006 8647 0299 6850 01 İBAN numaralı hesabına “Büyükşehir Fidan Bedeli” açıklamasıyla havale yapabilecekleri gibi, bankaya elden de yatırabilecekler.

