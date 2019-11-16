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Başkan Aktaş’la ders arası çorba molası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:03 | Son Güncelleme

Görükle Gençlik Merkezi’nde ders çalışan Uludağ Üniversitesi öğrencilerini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerle sohbet edip, onlara çorba ikram etti.Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Görükle Gençlik Merkezi hem gençlere sunduğu huzurlu ders çalışma ortamı hem de birbirinden farklı etkinliklerle üniversiteli gençlerin buluşma mekânı olmaya devam ediyor.

Görükle Gençlik Merkezi’nde ders çalışan Uludağ Üniversitesi öğrencilerini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerle sohbet edip, onlara çorba ikram etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Görükle Gençlik Merkezi hem gençlere sunduğu huzurlu ders çalışma ortamı hem de birbirinden farklı etkinliklerle üniversiteli gençlerin buluşma mekânı olmaya devam ediyor. Sınav haftalarında 24 saat hizmet veren ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar yoğunluğun hiç azalmadığı Görükle Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ders çalışan öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere sınavlarında başarılar dileyen Başkan Aktaş, öğrencilere çorba ikramını da bizzat kendisi yaptı.
Doğru yatırımlar
İmtihan haftası olması sebebiyle Gençlik Merkezi’nde yoğun bir temponun yaşandığını belirten Başkan Aktaş, "Bu dolulukla birlikte gerek Görükle Gençlik Merkezi, gerekse millet kıraathanesi gibi yatırımların ne kadar doğru adımlar olduğunu gördük. Farklı fakültelerin sınav tarihlerinin de farklı olması nedeniyle 24 saat hizmet uygulamasını bir hafta daha uzattık. Bu süre içinde her gece çorba ikramımız da devam edecek. Özellikle gençlerimize yönelik yeni yeni projelerimizin olacağını da belirtmek isterim. Sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.
Başkan Aktaş, ayrıca Görükle Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Halis Aydemir’in ’Cehalet mutluluk mu?’ konulu söyleşisine de katıldı.

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