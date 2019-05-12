Başkan Aktaş’tan annelere karanfil

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anneler Günü’nde Orhangazi Parkı’nda vatandaşlara karanfil dağıttı; merhameti, şefkati ve sevgisiyle evlatlarını hayata bağlayan tüm annelerin ‘Anneler Günü’nü tebrik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anneler Günü’nde, Ulu Cami’de kıldığı ikindi namazının ardından Orhangazi Parkı’nda vatandaşlara karanfil dağıttı. Başkan Aktaş, tüm annelerin ‘Anneler Günü’nü tebrik ederek, “Annelik, sadece bir günle anlatılacak bir konu değil. Annelerimizi çok sevelim, onlara değer verelim. Annemi 2 yıl önce kaybettim. Annemin tabii ki bende özel bir yeri var. Biliyorum ki, her evlat için annesi konu olduğunda, tabir yerindeyse, akan sular durur” diye konuştu.

“Cennet anaların ayakları altındadır” sözünü de hatırlatan Başkan Aktaş, annelerin değerini bilmenin gereğine vurgu yaptı. Vatandaşlar da Anneler Günü’nde karanfil hediyesinden dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür ederek, yoğun ilgi gösterdi.

“Annelerimiz başımızın tacı”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin gününü tebrik ederek, “Annelerimiz başımızın tacı. Hiçbir annenin üzülmesini, mahzun kalmasını istemeyiz” dedi. Çavuşoğlu, dünyada yaşanan olumsuzluklardan en çok annelerin mağdur olduğuna değinerek, ‘Anneler Günü’ne yönelik naif uygulamadan dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise, “Sevginin, şefkatin, merhametin sembolü olan annelerimizin ve tüm kadınların ‘Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Sadece bir gün değil, 365 günün tamamında annelerimize aynı ilgiyi sevgiyi göstermek durumundayız” açıklamasını yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu da, “Anne deyince sözcükler yetmez ama hepimizin içinde bazı hisler uyanır, sevgi, şefkat, merhamet gibi... Allah hiçbir zaman bu duygulardan bizi mahrum etmesin” diyerek tüm kadınların Anneler Günü’nü kutladı.



