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Başkan Aktaş’tan birlik ve beraberlik vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunanistan’dan gelen Türk öğrenci grubunu ağırladı.

Başkan Aktaş’tan birlik ve beraberlik vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunanistan’dan gelen Türk öğrenci grubunu ağırladı. Batı Trakyalı gençlere kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Aktaş, “Sizin gücünüz bizim gücümüzdür. Türkiye’nin her dâim yanınızda olduğunu unutmayın” dedi.
Gümülcine Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde eğitim gören 100 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri oldu. Merinos Parkı Gölpark Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltılı programa, Başkan Alinur Aktaş ile Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Necat Ahmet de katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Türkiye’de başta Başbakan eski Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu olmak üzere birçok Batı Trakya kökenli ismin siyaset yaptığını belirterek, Gümülcineli gençleri Bursa’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Batı Trakya’ya bu sene Dumruköy’de sahur, Yahyabeyli’de ise iftar programlarına katıldığını belirten Başkan Aktaş, Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik olmasından çok etkilendiğini ifade etti.
Farklı ülkelerde olsa da kalplerin bir olduğunu hatırlatan, sebebi ne olursa olsun Müslümanlar arasında var olan birlik ve beraberliğin bozulmaması, aksine artması gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Sizler de biliyorsunuz; gayri resmî rakamlara göre, Bosna’da 25 bin Müslüman katledildi. Dün soykırımın anma törenine gerçekleştirdik. Srebrenitsa’daki katliâm geçmişte yapıldı fakat aynı şey bugün de gerçekleşebilir, yarın da. Birileri sürekli tetikte” diye konuştu.
Gümülcineli öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmeleri ve milli-manevi değerlere sahip çıkmaları tavsiyesinde bulunan Başkan Aktaş, “Dünyanın farklı coğrafyalarında Türklerin varlığı, bizim için güçtür. 82 milyon nüfusuyla Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan Türkiye Cumhuriyeti de sizin için bir güçtür. Bunu kesinlikle unutmayınız” şeklinde konuştu.
Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Necat Ahmet ise Başkan Aktaş’ı öğrencilere tanıttı. Başkan Aktaş’ın genç yaşına rağmen 19 yıldır siyasetin içinde yer aldığını ve bunun 15,5 yılını belediye başkanı olarak geçirdiğini kaydeden Ahmet, “Kendilerini ilk kez bu sene misafir ettik. İnşallah gelecek yıl da benzer organizasyonları yapacağız. Bunun sözünü aldık” ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş’tan birlik ve beraberlik vurgusu

Başkan Aktaş’tan birlik ve beraberlik vurgusu

Başkan Aktaş’tan birlik ve beraberlik vurgusu

Başkan Aktaş’tan birlik ve beraberlik vurgusu

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