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Başkan Aktaş’tan eğitim vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:18 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokali’ni ziyaret etti.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokali’ni ziyaret etti.

Başkan Aktaş’tan eğitim vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokali’ni ziyaret etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokali’ni ziyaret etti. Merkezde BUSMEK tarafından gerçekleştirilen okuma yazma ve el işi kurslarına katılan kadınlarla sohbet eden Başkan Aktaş, eğitimin önemine vurgu yaptı. Bursa’nın bugününde ve geleceğinde kadınların büyük sorumluluk üstlendiğini söyleyen Başkan Aktaş, kişisel gelişimlerini eğitimle destekleyen kadınları tebrik etti.“İlim Çin’de de olsa gidip alınız” hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Aktaş, Hanımlar Lokali’ndeki programlara katılan kadınların kendilerine olduğu kadar ailelerine de daha faydalı olabileceğine işaret etti.
“Öğrenmenin yaşı yoktur”
Kendi hayatına dair anekdotları da paylaşan Başkan Aktaş, “Öğrenme hevesinizden geri durmayın, kendinizi geliştirmeye devam edin. Yaşım geçti demeyin, yeni şeyler öğrenmek için çabalayın. Öğrenmenin yaşı yoktur. Okuma yazma veya dikiş nakış eğitimleri fark etmez, siz becerilerinizi geliştirin. Yeteneklerinizi ve bilgi dağarcığınızı geliştirdiğiniz takdirde aile ekonominize de katkı sağlayabilirsiniz” diye konuştu.
Başkan Alinur Aktaş’a, lokale devam eden kadınlar adına el yapımı bir tablo hediye etti.

Başkan Aktaş’tan eğitim vurgusu

Başkan Aktaş’tan eğitim vurgusu

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