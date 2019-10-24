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Başkan Aktaş’tan mobing açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 18:28 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediye ve Buski’de çalışanlara mobing iddialarıyla ilgili olarak, "Her başkan kendi ekibiyle yönetme, karar ve tedbir alma hakkına sahiptir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediye ve Buski’de çalışanlara mobing iddialarıyla ilgili olarak, "Her başkan kendi ekibiyle yönetme, karar ve tedbir alma hakkına sahiptir. Ben kimseyi Tunceli ya da Van’a göndermedim" dedi.
Muhalefetin gündeme getirdiği mobing iddialarına açıklık getiren Başkan Aktaş, "Her belediye başkanı kendine göre ekibiyle yönetimiyle belirli karar ve tedbirler alır. Kanununun ön gördüğü imkan var. Arzu eden devlet memuru 65 yaşına kadar emekli olmaz, kurumda çalışır. Biz arkadaşlarımızla, konuşuruz. Söyleriz. Kimseyi Tunceli’ye Van’a göndermedim. Büyükorhan da İznik de Orhangazi de bize bağlı. İhtiyaca göre, kişileri belirli yerlere kaydırma konusunda tedbirlerimizi alırız. Arzu etmeyen arkadaşımız olursa, onun en doğal hakkıdır. Biz sadece hiç bir zorlamaya gerek kalmadan kendilerine ifade ediyoruz. 8 şirket dahil 11 bin personel var. Bütünü sevk ve idare noktasında belirli kararları almak da bizim en doğal hakkımız" dedi.
İşini aksatan veya buna meyledenlerin mutlaka olabileceğini hatırlatan Aktaş, "Bunları bulup tespit etmek önemli. Doğrusuyla değiştirmek; hukuki anlamda sıkıntı varsa tebliğ etmek gerekir. Ben kanundan da Allah’tan da korkuyorum" şeklinde konuştu.

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