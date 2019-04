Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan AK Parti mensuplarıyla bir araya geldi. Seçimlerin artık geride kaldığını ve Bursalıların kendilerine yeniden güçlü bir destek verdiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Şimdi konuşma değil çalışma vakti. Bizlere sağlanan desteğin karşılığını vermemiz gerekiyor. Yolumuz uzun yükümüz ağır. Allah, yar ve yardımcımız olsun” dedi.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Başbakan eski Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve İçişleri eski Bakanı Efkan Ala ile birlikte Bursa milletvekilleri, eski il-ilçe-belediye başkanları ve meclis üyelerinin de katıldığı toplantı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salonu dolduran 3 bin kişiye yönelik yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine ve gelecek vizyonuna değindi. Seçimlerin artık geride kaldığını ve Bursalıların kendilerine tartışmasız yetki verdiğini söyleyen Başkan Aktaş, bu hafta içerisinde Bursa’da faaliyet gösteren STK’ların temsilcileriyle buluşarak yeni döneme start vereceklerini kaydetti.

“Dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum”

31 Mart yerel seçimlerini kazasız belasız atlattıklarını ve 17 ilçeden 14’ünü alma başarısı gösterdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, bundan sonra yapılacak her iyi ve kötü işin yansımasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na olacağını vurguladı. Bu nedenle tüm partilileri bundan sonra da canla başla gayret sarf etmeye ve gösterdikleri faaliyetlerde azami dikkatli olmaya çağıran Başkan Aktaş, “Bizler bir davayı temsil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. Yaptığımız her güzel iş davamıza mal edilecek. Her kötü ya da eksik işin yansıması da yine davamıza ve liderimize olacak. O nedenle burada bulunan her bir kardeşimizden destek ve katkılarının sürmesini talep ediyorum. Dualarınızı bekliyorum. Rabbimden tek dileğim, bu gemiyi sağ salim kıyıya yanaştırmak ve gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmek” diye konuştu.

Seçmene verilen sözlere güvence

Artık konuşmanın değil çalışmanın vakti olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, trafiğin rahatlatılması, şehrin ulaşılabilir olması, imarla-doğalgazla ilgili sorunların ortadan kaldırılması, şehrin yeniden yeşil hale getirilmesi, turizm değerlerinden çok daha fazla istifade edilmesi konularında halka söz verdiklerini hatırlattı. Seçmene vaat edilen sözlerle ilgili kararlılıklarından taviz vermediklerini, bunun mümkün olmadığını söyleyen Başkan Aktaş, “Seçim bitmiş de rahatlamış psikolojisi içerisinde değiliz. Bir haftadır belediye başkanı arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle, değerli bakanlarımızla toplantılar yapıyoruz. Yatırım ve hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Kendi içimizde kısa, orta ve uzun vadede planlamalar yapıyoruz. Allah razı olsun. Sayın cumhurbaşkanımız bu dönemde şehrimizle çok ilgili davrandı. Biz ‘Gürsu-Çalı Metrosu, dağ yolu, termal yatırımlar’ derken, kendi kafamızdan söylemedik. Sayın cumhurbaşkanımızın olurları dahilinde bunları ifade ettik. Bundan sonra çalışma vakti. Belediye başkanlarımızla birlikte son güncellemeleri yapacağız ve tabiri yerinde ise tam gaz yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.