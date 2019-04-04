HABER

Başkan Ali Özkan mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:09 | Son Güncelleme

Karacabey’de yeniden göreve seçilen Belediye Başkanı Ali Özkan mazbatasını teslim aldı.Karacabey’de seçimlerin ardından yeni dönemde de belediye başkanlığını kazanan Ali Özkan, mazbatasını AK Parti ve MHP ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve vatandaşlarla beraber İlçe Seçim Müdürü Nezahat Uluca’dan aldı.Yeni adliye binasındaki seçim müdürlüğüne gelerek mazbatasını teslim alan Başkan Özkan’a, eşi Gülden Özkan ile iç mimarlık son sınıf öğrencisi olan küçük kızı Serra Özkan da eşlik etti.Adliye çıkışı vatandaşların alkışlarla destek verdiği Başkan Ali Özkan, “Hakikaten enteresan bir seçim süreci yaşadık.

Başkan Ali Özkan mazbatasını aldı

Karacabey’de yeniden göreve seçilen Belediye Başkanı Ali Özkan mazbatasını teslim aldı.
Karacabey’de seçimlerin ardından yeni dönemde de belediye başkanlığını kazanan Ali Özkan, mazbatasını AK Parti ve MHP ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve vatandaşlarla beraber İlçe Seçim Müdürü Nezahat Uluca’dan aldı.
Yeni adliye binasındaki seçim müdürlüğüne gelerek mazbatasını teslim alan Başkan Özkan’a, eşi Gülden Özkan ile iç mimarlık son sınıf öğrencisi olan küçük kızı Serra Özkan da eşlik etti.
Adliye çıkışı vatandaşların alkışlarla destek verdiği Başkan Ali Özkan, “Hakikaten enteresan bir seçim süreci yaşadık. Seçim dönemi âdetâ ilçemizde bir turnusol kâğıdı vazifesi gördü. Halkımızın deyimiyle takkeler düştü keller görüldü. Kimlerin kimlerle yürüdüğü, maksatlarının ne olduğu ayan beyan görünürken, ilçe siyaseti kendisini dev aynasında gören cücelerle tanıştı. Biz bütün olumsuzlukları tecrübe hanemize kaydederken, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bölen değil birleştiren olacağız.
Karacabey’imizin yükseliş dönemi hayırlı olsun’’ dedi.

Başkan Ali Özkan mazbatasını aldı

Başkan Ali Özkan mazbatasını aldı

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Başkan Alinur Aktaş:"Bir liranın hesabını yaparım"Başkan Alinur Aktaş:"Bir liranın hesabını yaparım"
TUSAŞ’ın stajyer mühendisleri ‘Cevheri’ ile hedefi 12’den vurmaya hazırlanıyorTUSAŞ’ın stajyer mühendisleri ‘Cevheri’ ile hedefi 12’den vurmaya hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

Binlerce kişi oraya gitti! Otellerde yer kalmadı

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.