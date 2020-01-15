Başkan Altay: Tüm şehirlerimizi birlikte çalışmaya davet ediyorum

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "'Ekranla Oynama Akranla Oyna' adında bir proje yürütüyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği'ni (TBB) ve tüm şehirlerimizi bu konuda birlikte çalışmaya davet ediyorum. Biz ilk çalışmayı bilim heyetimizle gerçekleştirdik. Tüm şehirlerimizin bu konuda yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye Belediyeler Birliğince 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi' düzenlendi. 'Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz? oturumunda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuştu. Başkan Altay, gerçekleştirilen program ile herkesin şehirleriyle ilgili iyi örnekler oluşturabileceğini söyledi. Tüm belediyelerin bir finans sorunun olduğunu ifade eden Başkan Altay, insanların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin sınırsız olduğu bu zamanda para yetiştirmenin de oldukça zor olduğunu kaydetti. Herkesin finans çözümleri ve model önerileri konusunda ilk başta tasarrufu ve yerli ürün kullanmayı önceliği arasına alması gerektiğini belirtti.

'KATI ATIK DEPOLAMAYA CİDDİ PARA HARCADIK'

Başkan Altay, katı atık depolamada ciddi para harcadıklarını söyleyerek, "Konya için yaklaşık 20 bin Euro katı atık depolama için para harcamışız. Bunun finansmanını devam ettirmeye, sürdürmeye çalışıyoruz; ancak asıl yapmamız gerek iş, bu 20 milyon euroyu 'sıfır atık' gibi projelere harcayarak, aslında sorunu oluşmadan çözecek projeler üzerinde hepimizin kafa yorması gerekiyor. Yoksa çöpü getirdikten sonra bunun elektrik üretmeyi bir başarı hikâyesi olarak anlatma devrinin tamamlandığını düşünüyorum" dedi.

'YÜZDE 99'U BELEDİYE GEÇMİŞİ OLAN ARKADAŞLARIMIZ'

İnsan kaynağının bir finans modeli olduğuna inandığını belirten Başkan Altay, "İnsan kaynağı konusunda da Konya, örnek bir şehirdir. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belediyemizde çalışan kadroların neredeyse yüzde 99'u belediye geçmişi olan arkadaşlarımızdır. İlçelerimizde görev alan şu anda da belediyemizde üst düzey görev alan arkadaşlardır. Bu dönem iki konuyu halletmeye çalışıyoruz. İlki tüm üst düzey yöneticilerimize 'liderlik eğitimi' vererek, kendi insan kaynağımızı bu konuda geliştirmeyi; ayrıca tüm çalışanlarımıza 'aidiyet ve mutluluk eğitimi' vererek, aslında insan kaynağımızı bir finans kaynağı olarak kullanmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

'KATKI VERMEK İSTEYENLERİN DESTEĞİNİ ALMAK İSTİYORUZ'

Gönül Belediyeciliği kapsamında vatandaşların taleplerini doğru ve zamanında alarak, planlayıp proje lansmanlarını ona göre yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, "Konya'nın bu yıl ki mottosu 'Benim Şehrim'dir. Tüm insanların projeleri bahsederken 'benim şehrim' demesinden çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu dönemde yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. 'Elektronik Hemşerilik' uygulamasına geçeceğiz. Konya'nın dışında da Konya adına sürece katkı vermek isteyenlerin desteğini almak istiyoruz" dedi.

'BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUM'

'Ekranla Oynama Akranla Oyna' adında bir proje yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuda da sadece Konya?nın başarması mümkün değil. Türkiye Belediyeler Birliği'ni ve tüm şehirlerimizi bu konuda birlikte çalışmaya davet ediyorum. Biz ilk çalışmayı bilim heyetimizle gerçekleştirdik. Tüm şehirlerimizin bu konuda yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Bunu söylerken asla teknolojiye karşı değiliz; teknolojiyi uygulayan değil, üreten bir ülke olmak için hep birlikte gayret sarf ediyoruz. Ancak bu bağımlılıkla hepimizin çaba göstermesi gerekiyor."

