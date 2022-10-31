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  4. Başkan Altay Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi inşaatını inceledi

Başkan Altay Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi inşaatını inceledi

31.10.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şefik Can Caddesinde yapımı devam eden Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi inşaatında incelemelerde bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandıracağı Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi inşaatı hızla yükseliyor.

Başkan Altay Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi inşaatını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şefik Can Caddesi üzerinde yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulunarak Konya’nın sosyal hayatına dokunacak binalar inşa etmeye devam ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 6 bin metrekare alanda 55 milyon liralık bir tesis inşa edeceklerini kaydeden Başkan Altay, “Burası iki önemli fonksiyon icra edecek. Birincisi, mahallenin sosyal hayatına ve spor hayatına etki edecek; içinde yüzme havuzlarının, spor salonlarının bulunduğu, bay ve bayanlar için ayrı bölümleri olacak.

İkinci olarak ise üst katlarda bilgehanelerden sonra önemli bir marka haline getirmeye çalıştığımız Lise Medeniyet Akademisi’nin en önemli merkezlerinden birisini burada inşa ediyoruz. Özellikle lise öğrencilerimizin etüt görecekleri, ders çalışabilecekleri ve sosyal hayatını oluşturdukları güzel bir binayı inşallah şehrimize 2023 yılının içerisinde kazandırmayı planlıyoruz. Konya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

3 kattan oluşacak sosyal tesis içerisinde; vatandaşlara açık kadın ve erkek yüzme havuzları, spor salonları, fitnees salonları yer alacak. Ayrıca Lise Medeniyet Akademisi bölümünde de; derslikler, atölyeler, kitap kafe, konferans salonu öğrencilere hizmet verecek.

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