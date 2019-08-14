Başkan Altıkulaç: “Beyler Barajı’nda şu ana kadar 7 vatandaşımızı kaybettik”

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, şu ana kadar Beyler Barajı’nda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Beyler Baraj’ında yaşanan boğulma olayının ardından gölete gelerek incelemelerde bulundu. Kadıncıoğlu ailesiyle görüşen ve yetkililerden olay hakkında bilgi alan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, aileyi de teselli etmeye çalıştı.

Yaşanan olay sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Altıkulaç, “Öncelikle başımız sağ olsun. Bayramın bu son gününde böyle bir olayla ilçemizde karşılaşmak bizleri gerçekten çok üzdü. İlçemiz Fakılar Köyü sınırları içerisinde bulunan Beyler Barajı’nda piknik ve akabinde balık tutmak için gölete gelen 3 tane vatandaşımız boğulmak suretiyle hayatlarını kaybettiler. Anne, baba ve oğul öyle tahmin ediyoruz ki önce çocuk baraja düşüyor, daha sonra anne suya atlıyor. En son baba eşini ve oğlunu kurtarmak için suya giriyor. Neticede üçü de yaşamlarını yitiriyorlar. Savcımız olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gereken araştırma ve soruşturmalar yapıldı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzücü. Barajımızda maalesef yaz günlerinde serinlemek için baraja giren vatandaşlarımız oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam toplam 7 tane bu barajda can verdik. En acısı da bu olay. Aynı aileden 3 kişinin olması, bayram vesilesiyle sılaya gelerek canlarını burada yitirmiş olmaları gerçekten bizi çok derinden yaraladı. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Beyler Barajı’nın sulama için yapılan bir baraj olduğunu ifade eden Altıkulaç, şöyle konuştu:

"Burası sulama için yapılan bir barajdır. Baraj yüzme maksadıyla kimse tarafından tercih edilmemeli bence. Ben barajın yapıldığı bölgenin normal coğrafi yapısını da bildiğim için topraktan oluşuyor. Toprağın uzun süre suyun altında kalması nedeniyle balçık şekillenmesi de söz konusu. Her ne kadar yüzme biliyor olsa da vatandaşlarımız uyarı levhalarına aldırmadan maalesef serinlemek için girebiliyorlar. Böyle baraja girilmesi sonucu olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Onun için hiçbir şekilde bence vatandaşlarımızın baraj ve gölet gibi sulama amaçlı yapılan yerlere yüzme amaçlı girmemeleri çok önemli. Yüzülecekse denizimiz var. Havuzlarımız var. Oralar tercih edilmeli. İnşallah böyle bir olayı gerek bölgemizde, gerek ilçemizce gerekse ilimizde bir daha yaşamayız. Hepimizin tekrardan başı sağ olsun."

