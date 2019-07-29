İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ticari araçlara kamera takılması ve daha sonrada kararın mahkeme tarafından iptaliyle ilgili, "Yerel mahkemenin iptal ettiği kamerada taraf değiliz; İçişleri Bakanlığının uygulaması. İlk başta biz de itiraz ettik; Ankara’dan takılacak yanıtı geldi. Sonrasında can ve mal güvenliği açısından faydalarını gördük. Üç ayda 23 olay kameralar ile aydınlatıldı" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir 2’nci İdare Mahkemesinin ticari araçlara takılan kameralara ilişkin iptal kararı üzerine açıklama yaptı. Anık, bir grubun bu yargı kararı üzerine hem şahsını hem de odayı yıpratma amacıyla karalama kampanyası başlattığını iddia etti.

Anık, "Basın kuruluşlarına gönderilen bültenler ve sosyal medya mesajları ile kamera uygulaması sadece taksilere yönelikmiş ve bizim bir dayatmamızmış gibi gösterilmek isteniyor. Kamuoyu ve esnafımız yanıltılmaya çalışılıyor. Oysa gerçekler çok farklı” şeklinde konuştu.