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Başkan Arısoy, “Hem baharı fesleğen ile karşılıyoruz hem de vatandaşlara teşekkür ediyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy geleneksel ‘Fesleğen Kokulu Bahar, Hoş geldin’ etkinliği kapsamında vatandaşlara fesleğen dağıttı.

Başkan Arısoy, “Hem baharı fesleğen ile karşılıyoruz hem de vatandaşlara teşekkür ediyoruz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy geleneksel ‘Fesleğen Kokulu Bahar, Hoş geldin’ etkinliği kapsamında vatandaşlara fesleğen dağıttı. Arısoy, “Baharı fesleğen ile karşılıyoruz aynı zamanda seçimlerde bize destek veren değerli hemşehrilerimize teşekkür etme imkanı bulunuyoruz” dedi.

Zeytinburnu’nda geleneksel olarak belediye tarafından gerçekleştirilen ‘Fesleğen Kokulu Bahar, Hoş Geldin’ etkinliği kapsamında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından vatandaşlara fesleğen dağıtımı gerçekleştirildi. Zeytinburnu’nda adeta baharın gelişinin simgelerinden biri haline gelen etkinlik Merkezefendi Mahallesi’nde, Arısoy’un kendi eliyle gerçekleştirdiği dağıtım ile başladı. Mahalle sakinlerine, pencere ve balkonlardan sarkıttıkları sepetlerle fesleğen dağıtan Arısoy ve belediye çalışanları vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

“Seçimlerde bize destek veren değerli hemşehrilerimize teşekkür etme imkanı bulunuyoruz”
Dağıtım esnasında ayrıca vatandaşlara hitap eden Arısoy, yerel seçimlerde kendisine verilen desteğe teşekkür etti. Etkinliğin detaylarına da değinen Arısoy, “Ben buradan ayrılıp TOKİ’ye gitmeden önce de burada yaptığımız bir işti fesleğen ile baharı kutlamak. Şimdi biz bu geleneği sürdürüyoruz. Baharı fesleğen ile karşılıyoruz, aynı zamanda seçimlerde bize destek veren değerli hemşerilerimize teşekkür etme imkanı bulunuyoruz” dedi.

“Fesleğen lafını duyunca herkes sepetleri ile birlikte balkona çıkar”
Fesleğen dağıtımının Zeytinburnu için artık bir gelenek haline geldiğini vurgulayan Arısoy, “Zeytinburnulu hemşehrilerimiz buna çok alışık, fesleğen lafını duyunca herkes sepetleri ile birlikte balkona çıkar. Ben de bu vesile ile hem baharı karşılıyorum hem de seçimden sonra yapacağımız teşekkür ziyaretlerini gerçekleştiriyorum. Yine seçimde olduğu gibi, seçimden sonra da fesleğen kampanyası ile birlikte bütün Zeytinburnu’nu yeniden turlayacağız, bunu aynı zamanda her sene yapacağız İnşallah” ifadelerini kullandı.

“Çok sevindim, hemşehrim yeni bir adaşım daha oldu”
Fesleğen dağıtımı esnasında, seçim kampanyasını gerçekleştirirken konuştuğu hamile bir kadının artık doğmuş olan çocuğunun adını Ömer koyduğunu öğrenen Arısoy, küçük Ömer’e altın taktı. Karşılaştığı sürpriz hakkında duygularını dile getiren Arısoy, “ Hamileyken görüşmüştük biz, şimdi 15 günlük olmuş, adını da Ömer koymuşlar, bizim başkan olmamızla eş zamanlı. Çok sevindim, hemşehrim yeni bir adaşım daha oldu. Allah analı babalı büyütsün. Vatan millete devlete faydalı eylesin” şeklinde konuştu.

Başkan Arısoy, “Hem baharı fesleğen ile karşılıyoruz hem de vatandaşlara teşekkür ediyoruz”

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