Başkan Arısoy, “Hem baharı fesleğen ile karşılıyoruz hem de vatandaşlara teşekkür ediyoruz”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy geleneksel ‘Fesleğen Kokulu Bahar, Hoş geldin’ etkinliği kapsamında vatandaşlara fesleğen dağıttı. Arısoy, “Baharı fesleğen ile karşılıyoruz aynı zamanda seçimlerde bize destek veren değerli hemşehrilerimize teşekkür etme imkanı bulunuyoruz” dedi.

Zeytinburnu’nda geleneksel olarak belediye tarafından gerçekleştirilen ‘Fesleğen Kokulu Bahar, Hoş Geldin’ etkinliği kapsamında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından vatandaşlara fesleğen dağıtımı gerçekleştirildi. Zeytinburnu’nda adeta baharın gelişinin simgelerinden biri haline gelen etkinlik Merkezefendi Mahallesi’nde, Arısoy’un kendi eliyle gerçekleştirdiği dağıtım ile başladı. Mahalle sakinlerine, pencere ve balkonlardan sarkıttıkları sepetlerle fesleğen dağıtan Arısoy ve belediye çalışanları vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

“Seçimlerde bize destek veren değerli hemşehrilerimize teşekkür etme imkanı bulunuyoruz”

Dağıtım esnasında ayrıca vatandaşlara hitap eden Arısoy, yerel seçimlerde kendisine verilen desteğe teşekkür etti. Etkinliğin detaylarına da değinen Arısoy, “Ben buradan ayrılıp TOKİ’ye gitmeden önce de burada yaptığımız bir işti fesleğen ile baharı kutlamak. Şimdi biz bu geleneği sürdürüyoruz. Baharı fesleğen ile karşılıyoruz, aynı zamanda seçimlerde bize destek veren değerli hemşerilerimize teşekkür etme imkanı bulunuyoruz” dedi.