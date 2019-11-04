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Başkan Arısoy, TÜYAP Kitap Fuarı’na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 16:42 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 38’inci Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı’na katılarak Zeytinburnu Belediyesi standını ziyaret etti.Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 38’inci Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı’ndaki stantlarda yerini aldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy 38’inci Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı’na katılarak Zeytinburnu Belediyesi standını ziyaret etti.
Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 38’inci Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı’ndaki stantlarda yerini aldı. Zeytinburnu Belediyesinin yayınlamış olduğu yüzlerce kitap Tüyap Kitap Fuarı’nda kurulan stantlarda sergilendi. Standı ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kitapları tek tek inceledi. Daha sonra vatandaşlara kitaplar hakkında bilgi vererek sohbet etti. İki yeni kitap müjdesi veren Başkan Arısoy, “Tarık Buğra ve Kemal Tahir biyografi kitaplarını yayınlayacaklarını belirtti. Fuarda kapsamında “Su ve Şifa”, “Rus Genelkurmay Belgelerinde II. Abdulhamid ve Osmanlı Ordusu”, “Sonkale Çanakkale” gibi kitaplar okuyucuların beğenisine sunuldu.

“Tarık Buğra ve Kemal Tahir biyografi kitaplarını yayınlayacağız”
Yeni çıkacak kitaplar hakkında bilgi veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu Belediyemiz yayıncılık konusunda da Türkiye’de örnek bir belediyecilik yapıyor. Geçmiş dönem belediye başkanımızla birlikte çok güzel kitaplar yayınlama fırsatı oldu. Uzun bir süredir bütün fuarlara katılıyoruz. Bugünde standımıza geldik. Mevcut kitaplarımızı sergileyip satıyoruz. Hemşehrilerimiz standımıza geliyorlar, onları dinliyoruz. Önümüzde yeni kitap projeleri var. Daha önce sempozyumlarını yaptığımız Tarık Buğra ve Kemal Tahir biyografi kitaplarını yayınlayacağız. Daha önce örnekleri de var. Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy gibi yazarların kitaplarını yayınladık. Şimdi önümüzde iki kitap var. Hüsamettin Arslan hocanın vefatının 2 . yıl dönümünde Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde yaptığı konuşmaları da kitap haline getireceğiz. Zeytinburnu Belediyesi’nin devam eden yayıncılık serüveni var. Bu yeni dönemde daha güzel kitaplarla kültür muhitimizi buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu. 10 Kasım’a kadar sürecek olan festivalde Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları okuyuculara açık olacak.

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