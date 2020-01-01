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  4. Başkan Arısoy yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

Başkan Arısoy yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:50 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nda yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret etti.Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi’nda yılın ilk doğan bebekleri, "Yağız ve Azra" Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından ziyaret edildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nda yılın ilk doğan bebeklerini ziyaret etti.
Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi’nda yılın ilk doğan bebekleri, "Yağız ve Azra" Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından ziyaret edildi. Bebeklerin annelerine hayırlı olsun ziyaretine gelen Başkan Arısoy, annelerle kısa bir sohbet ederek hediye takdim etti.
"2020 yılında dünyaya gelen bebeklerimizi ziyaret ettik"
Ziyaret sonra bir açıklama yapan Başkan Arısoy, "Bu akşam her yılbaşında olduğu gibi, Zabıta Karakolu’ndan başladık, Polis Karakolu’muza uğradık. Ardından itfaiyeye uğradık, şimdi de Süleymaniye doğum evinde 2020 yılında dünyaya gelen bebeklerimizi ziyaret ettik. İnşallah 2020 yılı hepimize başta Zeytinburnu’muza olmak üzere İstanbul ve Ülkemize hayırlar getirsin" dedi.

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