Başkan Asım Balcı Altındağ mahalle muhtarlarıyla buluştu

Altındağ Belediye Başkanı Doç Dr. Asım Balcı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Altındağ’da görev yapan 26 mahalle muhtarıyla Ulucanlar Cezaevi Kültür Sanat Merkezi’nde buluşan Başkan Balcı, muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu. Muhtarlara görevlerinde başarılar dileyen Başkan Balcı, muhtarların taleplerini dinledi. Başkan Balcı “Vatandaşlarımızın istekleri bizim için çok önemli Bu isteklerin bize ulaşmasında mahalle muhtarlarımızın desteği ve gayretleri de çok değerli” dedi.

Altındağ’da göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini ifade eden Başkan Asım Balcı, eksiklerin giderilmesi, istek ve şikayetlerin belediyeye ulaşması konusunda muhtarlara önemli bir görev düştüğünü söyledi. Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Muhtarlarımız, demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir görev yapıyorlar. İlçemizin daha da ileriye gidebilmesi için muhtarlarımızın işbirliğine ve desteğine ihtiyacımız var. Çünkü büyük devlet olmanın ilk adımı, yerelde başlar. Muhtarlarımızın sorunlarını çözmek konusunda gayretlerimiz sürecek. Birlikte bu mücadeleyi vereceğiz, birlikte Altındağ’ı daha da ileriye taşıyacağız, inşallah geleceğe de birlikte yürüyeceğiz.”

Muhtarlardan Başkan Balcı’ya teşekkür

Başkan Balcı’nın davetinden memnuniyet duyduklarını ifade eden muhtarlar ise öncelikli olarak Başkan Balcı’ya teşekkür ettiler. Muhtarlar, daha sonra da tek tek söz alarak kendi mahalleleri ile ilgili sorunlarını dile getirdi. Sorunları not eden Başkan Balcı, en kısa zamanda tüm sorunlarla ilgilenileceğini belirtti.