Başkan Ataç’tan Filistin’e destek açıklaması

Eskişehir’de yaşayan Filistinliler tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, “Türkiye size her zaman destek verecek. Bildiğimiz doğrulardan asla ayrılmayacağız ve Filistin halkının bağımsızlığı için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Filistin Gecesi etkinliğine katılarak Eskişehir’de yaşayan Filistinliler ile bir araya geldi. Etkinliğe, Filistin Eskişehir Temsilcisi Murad El Muhannes’in yanı sıra çok sayıda Filistinli katıldı. Burada bir konuşma yapan Filistin Eskişehir Temsilcisi Murad El Muhannes, “Filistin Kurtuluş Örgütü’nün 54. yılını kutluyoruz. Bu, biz Filistin Halkı için çok önemlidir. Türk halkına da çok büyük teşekkür ediyoruz. Buradaki Filistinliler olarak da Sayın Ahmet Ataç’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Filistin ve Türk halkları arasındaki ilişkiyi takdir ediyoruz. Tepebaşı ve Filistin’in Salfeet Belediyeleri kardeş şehir antlaşması yaptı. Ahmet Ataç da heyeti ile birlikte Kudüs’ü ziyaret etti ve Filistin halkının yaşadığı zorluklara kendi gözleri ile şahit oldu. Oradaki barikatları ve ayırma duvarını da gördü. Tepebaşı heyetinin gelişi bizleri çok mutlu etmişti. Salfeet halkı da özellikle sizlere selamlarını iletmemi istediler. Buradaki destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.