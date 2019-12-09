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Başkan Atasoy: “Arap Ligi ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 14:50 | Son Güncelleme

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Arap Ligi ile uzun zamandır Ortadoğu barışı ve Filistin konularında çalışmalar yaptıkların belirterek bu çalışmaların ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini kaydetti.Arap Ligi Türkiye Başkanı Büyükelçi Faleh Majad Mutairi, Başkan Atasoy’u ziyaret etti.

Başkan Atasoy: “Arap Ligi ile ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Arap Ligi ile uzun zamandır Ortadoğu barışı ve Filistin konularında çalışmalar yaptıkların belirterek bu çalışmaların ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini kaydetti.
Arap Ligi Türkiye Başkanı Büyükelçi Faleh Majad Mutairi, Başkan Atasoy’u ziyaret etti. gerçekleştirilen görüşmede Başkan Atasoy, Mutairi’yi ULUSKON’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Arap Ligi ile uzun zamandır Ortadoğu barışı ve Filistin konularında çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Atasoy, bu iş birliğinin 2020 yılında da devam edeceğini kaydetti.
Ziyarette konuşan Arap Ligi başkanı Mutairi ise Başkan Atasoy’a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, lige üye ülkelerin ekonomisine ve Ortadoğu barışına olan katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti iletti.
Ziyaret karşılıklı görüş alışverişi ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

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