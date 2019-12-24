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Başkan Aydın esnafı dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:38 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, eski sanayi sitesinde bulunan esnaflar ile kahvaltıda bir araya geldi.Eski sanayi sitesinde bulunan esnaflar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Davut Aydın, esnafın meselelerini dinledi.

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, eski sanayi sitesinde bulunan esnaflar ile kahvaltıda bir araya geldi.
Eski sanayi sitesinde bulunan esnaflar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Davut Aydın, esnafın meselelerini dinledi. Kahvaltıya Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Demirciler Odası Başkanı Yusuf Süer ve çok sayıda esnaf katıldı. Kahvaltıda konuşan Davut Aydın, “Eski sanayi sitesinde güne başlayıp esnafımızla kahvaltı sofrasında buluştuk. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz sabah sohbetlerimizde Yenişehir’imiz için istişarelerde bulunuyoruz. Bizler her zaman esnafımızın yanındayız ve kendilerinden gelen talepleri dinleyerek gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Kahvaltı sofralarını bizlerle paylaşan esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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