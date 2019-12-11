HABER

Başkan Aydın'dan 'duvara bantlanmış muz' eserine gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 23:26 | Son Güncelleme

BURSA Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, performans sanatçısı David Datuna'nın, dünya çapında gündem olan ve 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muz' eserini kameralar önünde yemesine, biber paylaşımıyla gönderme yaptı.

Başkan Aydın'dan 'duvara bantlanmış muz' eserine gönderme

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, performans sanatçısı David Datuna'nın, dünya çapında gündem olan ve 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muz' eserini kameralar önünde yemesine, biber paylaşımıyla gönderme yaptı. Başkan Aydın, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla "Yenişehir biberi acı olur, toprağı bereketli olur, sanat eseri dediğin böyle olur" ifadelerini kullandı.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, ilçesinde yetiştirilen piperin katilesini, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantla yapıştırdığı ve 120 bin dolara sattığı 'duvara bantlanmış muz' eserinine gönderme yaparak gündeme getirdi. başkan Aydın, Yenişehir'de sivri, sarısivri, dolma, çarliston olmak üzere çok çeşitli biberlerin yetiştiğini ve başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirterek, "Çiftçimizin alın teriyle üretilen biber çeşitlerimiz Yenişehir Biberi adıyla Avrupa'da nam salmıştır. Bir muza 120 bin dolar veriliyor, bizim biberimize ise paha biçilemez. Yenişehir biberi acı olur, toprağı bereketli olur, sanat eseri dediğin böyle olur. Biberimize dikkat çekmek için bu paylaşımı yaptım ve oldukça dikkat çekti" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Başkan Aydın'dan 'duvara bantlanmış muz' eserine gönderme

Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü Korku filmi gibi! Sobayı tutuşturmak isterken alev topuna döndü
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında 'Gökdelen' tartışmasıİzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında 'Gökdelen' tartışması
Diyarbakır’da Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filminin galası yapıldıDiyarbakır’da Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filminin galası yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye bir kişiye çıktı

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

11 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

İçişleri Bakanlığı: 2 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi

2 Alman vatandaşı terörist sınır dışı edildi

Son dakika: İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi

Dikkat: İstanbul'da trafik kilit

Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Şehit Esma Çevik'in acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

Şehidin acılı babası anlattı: 'Ben yapamazsam, kimse yapamaz' dedi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.