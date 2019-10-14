HABER

Başkan Aydın’dan okul ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Güne öğrencileri ziyaret ederek başlayan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Öğrencilerimiz, gençlerimiz için ne yapsak az" dedi.Haftaya öğrencileri ziyaret ederek başlayan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bugün yepyeni bir gün; iyilikten, güzellikten, mutluluktan yana kısmetiniz bol olsun.

Başkan Aydın’dan okul ziyareti

Güne öğrencileri ziyaret ederek başlayan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Öğrencilerimiz, gençlerimiz için ne yapsak az" dedi.
Haftaya öğrencileri ziyaret ederek başlayan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bugün yepyeni bir gün; iyilikten, güzellikten, mutluluktan yana kısmetiniz bol olsun. Çocuklarımızın yüzü daima gülsün. Tek derdimiz var; geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşanabilir bir ortam bırakmak. Bunun için istişareye çok önem veriyoruz. Çocuklarımız ile vakit buldukça bir araya gelerek sohbet ediyor ve onları dinliyoruz” diye konuştu.
Belediye Başkanı Davut Aydın ile bir araya gelen öğrenciler, "Başkanımızın bizleri ziyaret ederek hatırımızı sorması, bizleri dinlemesi çok güzel. Kendisine teşekkür ediyoruz" dediler.

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Balıkesir’de bayrak hayrında Barış Pınarı Harekatı için dua yapıldıBalıkesir’de bayrak hayrında Barış Pınarı Harekatı için dua yapıldı
Diyarbakırlı vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusuDiyarbakırlı vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı için gönüllü askerlik başvurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik

İddia doğru çıktı! Bakan Akar açıkladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.