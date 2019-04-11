HABER

Başkan Ayhan Yılmaz semt pazarını denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Yavuz Bulvarı üzerinde kurulan Çarşamba Pazarını ziyaretinde esnafa hayırlı işler dileyip denetimlerde bulundu.Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, mazbatasını ve görevi teslim alır almaz hem tebrikleri kabul ediyor hem de sahadaki çalışmaları inceleyip halkla bir araya geliyor.

Başkan Ayhan Yılmaz semt pazarını denetledi

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Yavuz Bulvarı üzerinde kurulan Çarşamba Pazarını ziyaretinde esnafa hayırlı işler dileyip denetimlerde bulundu.
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, mazbatasını ve görevi teslim alır almaz hem tebrikleri kabul ediyor hem de sahadaki çalışmaları inceleyip halkla bir araya geliyor. Yoğun mesaisine makamdaki tebrik kabulü, iş yeri açılışları, alt yapı çalışmalarını denetimler ve semt pazarlarındaki esnaf ziyareti ile devam eden Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Çarşamba Pazarında denetimlerde bulundu. Ziyaret esnasında esnaf ile istişare edip satışlar hakkında bilgi alan Başkan, hemşerileriyle de yakından ilgilenip talepleri, dertleri dinledi. Esnaflarla tek tek tokalaşan Başkan Yılmaz, pazardaki ürünleri inceleyip, “Hemşerilerimize karşı pazarcı esnafımızın iyi davranması, temiz ve sağlıklı ürünler satması en büyük arzumuzdur. Pursaklar esnaflarımızın bu konuda hassas olduğunu biliyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız. Rabbim kazançlarını bereketli eylesin” değerlendirmesinde bulundu. Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz’ın ziyaretinden memnun kalan pazar esnafı ve vatandaşlar, bir yandan Başkan Yılmaz’a taleplerini iletti, diğer yandan da belediye başkanlığı görevinde başarılar diledi.

Başkan Ayhan Yılmaz semt pazarını denetledi

PARTNER Burada fotoğraf çekmenin cezası idam! Burada fotoğraf çekmenin cezası idam!
Bursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyonBursa’da zabıtadan seyyar satıcılara operasyon
Okulun güvenlik görevlisi, mahallenin ilk kadın muhtarı olduOkulun güvenlik görevlisi, mahallenin ilk kadın muhtarı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında beraat kararı

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu! Karar verildi...

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

21 kişi hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Uludağ’daki meydan savaşı saniye saniye kaydedildi!

Günlük burç yorumları 11 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

Günün burç yorumları

Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.