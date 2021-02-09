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Başkan Babaoğlu, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor

09.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ilçe genelinde vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm yolu bulmaya devam ediyor.Hendek sokaklarını tek tek dolaşıp sorunları yerinde inceleyen Başkan Turgut Babaoğlu, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ilçe genelinde vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm yolu bulmaya devam ediyor.
Hendek sokaklarını tek tek dolaşıp sorunları yerinde inceleyen Başkan Turgut Babaoğlu, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Sosyal mesafe kurallarına uyarak vatandaşlara selam veren Başkan Babaoğlu, çocuklarla fotoğraf çekilip oyunlarına ortak oldu. Birlikte Yönetim ilkesi ile hassas çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Babaoğlu, “Hendekli hemşehrilerimizi her zaman dinliyor, onlarla her fırsatta görüşüyoruz. Bu sayede hizmetlerimizle ilgili yönlendirmeleri daha sağlıklı yapma fırsatı bulabiliyoruz. Hendek halkına canı gönülden hizmet vermek bizim asıl görevimiz. Bu noktada payımıza ne düşerse yapmaya çalışıyoruz. Aşabileceğimiz tüm meselelerin üzerinde hassasiyetle durmaya, 91 mahallemizde sorunları tek tek çözüme kavuşturmak adına çalışmalarımıza öncelik sırasına göre hızla devam ediyoruz “ dedi.
Gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Turgut Başkanımız sağ olsun her zaman bizlerle ilgileniyor, mevcut sorunlarımızı da dinleyip çözüme kavuşturmak için bizlerden desteğini esirgemiyor. Kendisinden Allah razı olsun, sorunlarımızın çözüleceğine inanıyoruz. Başkanımız Turgut Babaoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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