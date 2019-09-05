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Başkan Bayram zabıta personelini unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:12 | Son Güncelleme

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Zabıta Teşkilatı’nın 193.

Başkan Bayram zabıta personelini unutmadı

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıl dönümünde zabıta personeli ile bir araya geldi.
Ayvacık Belediyesi Zabıta Amirliği’ni ziyaret eden Başkan Bayram, zabıta personelinin zabıta haftasını kutladı. Zabıta biriminde çalışanlara hediye de takdim eden Bayram zabıta haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Zabıta birimi, belediyelerin önemli bir parçası. Personelimizle birlikte güzel işlere imza atacağımıza inancımız tam. Hepimiz özveri ile çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Değerli zabıta arkadaşlarımın haftasını ve zabıta teşkilatının 193’ncü kuruluş yıldönümlerini kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Bayram zabıta personelini unutmadı

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