HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Başkan beğenmedi diye yıkılmıştı, yenisi yapılıyor!

Başkan beğenmedi diye yıkılmıştı, yenisi yapılıyor!

21.12.2020 09:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan beğenmedi diye yıkılmıştı, yenisi yapılıyor!

Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore sınırındaki Kumgang Dağı'nda inşa edilen ancak geçen yıl Devlet Başkanı Kim Jong Un'un 'kötü göründüğü' gerekçesiyle yıktırdığı turizm kompleksini uluslararası bir tesise dönüştürmeyi planlıyor.

Güney Koreli Hyundai Asan tarafından inşa edilen tesisler, Koreler arası ekonomik işbirliğinin önemli bir sembolüydü ve bölgenin en görkemli dağlarından birinde yer alıyordu.

Zaman içerisinde yüz binlerce Güney Koreli turistik beldeyi ziyaret etmişti.

Tesisleri 'göze batan' ve 'felaket sonrası kurulan derme çatma çadırlara' benzeten Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçen yıl 'tecrit koğuşu' olarak tanımladığı bu yapıların ortadan kaldırılması talimatını vermişti.

Pazar günü turistik beldeyi ziyaret eden Kuzey Kore Başbakanı Kim Tok Hun ise bu alanı dünyaca imrenilen bir bölge haline dönüştürmek istediklerini ve bunu yine kendi yöntemleriyle inşa edeceklerini dile getirdi.

Yetkili, bölgenin "modern ve her şey dahil uluslararası turizm" beldesine dönüştürüleceğini dile getirdi.

Kumgang Dağı kompleksi, şimdilerde kapalı olan Kaesong Sanayi Kompleksi ile birlikte iki Kore'nin en büyük iki projesinden biriydi.

Seul yönetimi, Kumgang'a düzenlenen turizm turlarını 2008 yılında Kuzey Koreli bir askerin Güney Koreli bir sivili ateş açarak öldürmesinin ardından süresiz askıya aldı.

Dış dünyaya kapalı bir yönetim tarzı bulunan Kuzey Kore, uzun süredir bol kazançlı tatil turlarını devam ettirmek istiyor.

Ancak nükleer ve balistik programları nedeniyle yaptırım altında bulunuyor.

Bununla birlikte Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In, uzun süredir Pyongyang'la iş birliğini geliştirme niyetini belli ediyor.

Diğer yandan Kuzey Kore, haziran ayında sınırın kendi tarafındaki Koreler arası irtibat bürosunu havaya uçurmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
ABD'de sevindiren gelişme! Dağıtımına başlandıABD'de sevindiren gelişme! Dağıtımına başlandı
2020 EKPSS sonuçları açıklandı!2020 EKPSS sonuçları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: Aşılar mutasyona uğramış yeni virüse karşı da etkili olacak

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

ABD'de onaylanan ikinci aşı Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

ABD'de sevindiren gelişme! Dağıtımına başlandı

Japonya’da 6.3 büyüklüğünde deprem

O ülkede 6.3 büyüklüğünde deprem!

Koronavirüslü hasta yolculuk sırasında hayatını kaybetti, uçaktakiler birbirine girdi

Koronavirüslü hasta hayatını kaybetti, yolcular birbirine girdi

İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

İngiltere'de koronavirüs protestosunda 27 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.