Başkan beğenmedi diye yıkılmıştı, yenisi yapılıyor!

Güney Koreli Hyundai Asan tarafından inşa edilen tesisler, Koreler arası ekonomik işbirliğinin önemli bir sembolüydü ve bölgenin en görkemli dağlarından birinde yer alıyordu.

Zaman içerisinde yüz binlerce Güney Koreli turistik beldeyi ziyaret etmişti.

Tesisleri 'göze batan' ve 'felaket sonrası kurulan derme çatma çadırlara' benzeten Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçen yıl 'tecrit koğuşu' olarak tanımladığı bu yapıların ortadan kaldırılması talimatını vermişti.

Pazar günü turistik beldeyi ziyaret eden Kuzey Kore Başbakanı Kim Tok Hun ise bu alanı dünyaca imrenilen bir bölge haline dönüştürmek istediklerini ve bunu yine kendi yöntemleriyle inşa edeceklerini dile getirdi.

Yetkili, bölgenin "modern ve her şey dahil uluslararası turizm" beldesine dönüştürüleceğini dile getirdi.

Kumgang Dağı kompleksi, şimdilerde kapalı olan Kaesong Sanayi Kompleksi ile birlikte iki Kore'nin en büyük iki projesinden biriydi.

Seul yönetimi, Kumgang'a düzenlenen turizm turlarını 2008 yılında Kuzey Koreli bir askerin Güney Koreli bir sivili ateş açarak öldürmesinin ardından süresiz askıya aldı.