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Başkan Bekler’den sağduyu çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, ilçede yaşanan olaylarla ilgili olarak vatandaşların provakatif söylemlere itibar etmemeleri gerektiğini söyledi.Turhal ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bekler, vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti.

Başkan Bekler’den sağduyu çağrısı

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, ilçede yaşanan olaylarla ilgili olarak vatandaşların provakatif söylemlere itibar etmemeleri gerektiğini söyledi.
Turhal ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bekler, vatandaşları sağduyulu olmaya davet etti. Yaralanan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydeden Başkan Bekler, “Çıkan olaylar sonrası bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. İlçemiz sakinleri arasında tartışma neticesinde meydana geldiğini değerlendirdiğimiz bu üzücü olayın birlik beraberlik ve kardeşlik çerçevesinde sükunet bulması için olayların ilk anından itibaren taraflar arasında uzlaştırıcı çaba içerisinde olunmuştur. Başta Turhal Kaymakamlığı olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğümüz İlçe Jandarma komutanlığımız ile koordineli bir şekilde olayların son bulması için çaba sarf etmiş bulunmaktayız. Çeşitli sosyal medya hesapları tarafından farklı amaçlar doğrultusunda yönlendirilmek istenen ve adli boyutu dışında bir yönü bulunmayan bu üzücü olayla ilgili vatandaşlarımızın provakatif söylemlere itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Kolluk kuvvetlerimizle birlikle yaptığımız çalışmalar neticesinde Turhal’ımız da meydana gelen bu üzücü olay yatışmış bulunmaktadır. Vatandaşlarımıza gösterdikleri sağduyudan ötürü teşekkür ederim. Olaylar sırasında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim” şeklinde açıklamalara yer verdi.

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