Başkan Biden Bir Dizi Kararname Yayınladı

ABD’nin 46’ncı başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin ardından ilk resmi icraat olarak Corona virüsünden iklim değişikliğine kadar bir dizi konuda kararname imzaladı.
Biden yemin töreninin yapıldığı Çarşamba günü ilk olarak şu kararnameleri imzaladı:
Maske zorunluluğu: Biden, tüm federal binalarda hem federal çalışanları hem de sözleşmelilere maske takma ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu getirdi.
Biden, yönetiminin ilk 100 günü boyunca Amerikalılar’dan maske takmalarını istiyor. Biden bunun Corona virüsünün mutasyonlarının da ortaya çıkmasıyla yayılma hızının arttığı bu hassas dönemde önemli olduğu görüşünde. Biden’ın ilk 100 gün hedefleri arasında 100 milyon Amerikalı’nın Corona virüsü aşısı olmasını sağlamak da yer alıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO): Başkan ayrıca yönetime Dünya Sağlık Örgtü’ne yeniden katılma talimatı verdi. Eski Başkan Donald Trump, ABD’yi geçen yıl Corona virüsü salgınıyla mücadelede yetersiz kaldığı ve Çin’in baskısına boyun eğdiği gerekçesiyle WHO’dan resmen çıkarmıştı.
Beyaz Saray Corona Virüsü Koordinatörü Jeff Zietens, Biden’ın küresel düzeyde daha önemli bir rol üstlenme konusundaki bağlılığının sembolü olarak, hükümetin en üst düzey salgın hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci’nin 21 Ocak Perşembe günü Dünya Sağlık Örgütü’nde ABD heyetinin başkanı olarak bir konuşma yapacağını söyledi. Buna göre Fauci, ABD’nin örgütün reformları, Corona virüsüyle mücadele, küresel sağlık ve sağlık güvenliğinin iyileştirilmesi konularında WHO ile birlikte nasıl çalışmayı planladıklarını anlatacak.
Paris İklim Anlaşması: Biden, seçim kampanyası vaatlerinden bir diğerini yerine getirmek için ilk görev gününde Paris İklim Anlaşması’na yeniden katılmak için de kararname imzaladı. Petrol, doğalgaz ve kömür üretimini destekleyen eski Başkan Donald Trump, iklim için zararlı fosil yakıtların emisyonunu azaltma amacıyla yapılan küresel anlaşmadan çekilmeyi yönetiminin önceliklerinden biri haline getirmişti. ABD’nin anlaşmaya resmen geri dönmesi ise kararnamenin imzalanmasının ardından 30 gün alacak.
Çevre kararnameleri: Biden, ilk gününde Kuzey Kutbu Doğal Yaşamı Koruma Alanı’nda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için verilen iznin geçici olarak durdurulması kararını da imzaladı. Buna göre Trump yönetimi tarafından Keystone XL şirketine verilen izin iptal ediliyor. Ayrıca askıya alınan araç yakıt tüketim ve emisyon standartları yeniden yürürlüğe konuluyor. Biden ayrıca Trump’ın bazı ulusal anıtların sınırlarını daraltan ve korumasını kısıtlayan kararının da yeniden gözden geçirilmesini istiyor.
Göçmenlik kararnameleri: Biden, Trump yönetiminin ilk eylemlerinden biri olan Müslüman ülkelere getirilen seyahat yasaklarını kaldırdı. Trump 2017 yılının Ocak ayında yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamıştı. Trump’ın kararının mahkemelere taşınmasının ardından kararın daha hafif bir versiyonu Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.
Biden ayrıca Trump’ın 2018 yılının Şubat ayında ABD’nin güney sınırına duvar örebilmek amacıyla Savunma Bakanlığı bütçesinden milyarlarca dolarlık kaynak yaratılmasına izin veren ‘‘ulusal acil durum’’ ilanını da kaldırdı. Duvar inşaatını da askıya alan Biden hem bu konuda verilen ihaleleri inceleyecek hem de duvarın parasının nereye yönlendirilebileceğini değerlendirecek.
Biden, ayrıca küçük yaşta aileleriyle birlikte kaçak olarak Amerika’ya gelenleri koruyan DACA adlı programı da koruma talimatı verdi. Bu program 2012’den bu yana çocuk yaşta ABD’ye gelen binlerce kişinin sınır dışı edilmesini önledi. Başkan Trump 2017’de DACA programının sonlandırılması talimatını vermiş, ancak Anayasa Mahkemesi programın sürdürülmesi kararını almıştı.
Biden, DACA’dan yararlanan yaklaşık 700 bin kişinin kalıcı yasal statü ve vatandaşlık almalarının önünü açması için Kongre’den yeni bir yasa geçirmesini de istiyor.
Biden ayrıca Trump’ın ülkede bulunan 11 milyon kişinin sınır dışı edilmesini bir öncelik haline getiren kararnamesini de iptal etti.
Biden, Trump’ın yasa dışı göçmenlerin 10 yılda bir yapılan nüfus sayımına dahil edilmemesi planını da iptal etti. ABD’de nüfus sayımı eyaletlerin Kongre’deki koltuk sayısını ve federal kaynakların dağılımını belirliyor.
Biden ayrıca 1 Ocak 2021’den önce ABD’de bulunan herkesin Yeşil Kart alması ve vatandaşlığa başvurmasını sağlayacak bir tasarı hazırladı.
Öğrenci kredileri: Ayrıca Biden Eğitim Bakanlığı’na federal öğrenci kredilerine getirilen affı en azından 30 Eylül’e kadar uzatması talimatı verdi.
Kongre, kredi geri ödemelerini Mart ayında kabul ettiği Corona virüsü yardım paketi kapsamında askıya almıştı. Trump yönetimi bu imtiyazın süresini iki kez uzatmıştı.
Haciz ertelemesi: Biden ev kredi borçlarını ödeyemeyenlerin haciz işlemleriyle kiralarını ödeyemeyenlerin evden çıkarılması sürecini en erken 31 Mart 2021’e kadar erteledi. ABD’de resmi verilere göre ev sahiplerinin neredeyse yüzde 12’si konut kredisi ödemelerini geciktirmiş durumda, kiracıların ise yüzde 19’u kiralarını ödemekte zorlanıyor.