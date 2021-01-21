Başkan Biden Bir Dizi Kararname Yayınladı

ABD’nin 46’ncı başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin ardından ilk resmi icraat olarak Corona virüsünden iklim değişikliğine kadar bir dizi konuda kararname imzaladı. Biden yemin töreninin yapıldığı Çarşamba günü ilk olarak şu kararnameleri imzaladı: Maske zorunluluğu: Biden, tüm federal binalarda hem federal çalışanları hem de sözleşmelilere maske takma ve sosyal mesafeye uyma zorunluluğu getirdi. Biden, yönetiminin ilk 100 günü boyunca Amerikalılar’dan maske takmalarını istiyor. Biden bunun Corona virüsünün mutasyonlarının da ortaya çıkmasıyla yayılma hızının arttığı bu hassas dönemde önemli olduğu görüşünde. Biden’ın ilk 100 gün hedefleri arasında 100 milyon Amerikalı’nın Corona virüsü aşısı olmasını sağlamak da yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO): Başkan ayrıca yönetime Dünya Sağlık Örgtü’ne yeniden katılma talimatı verdi. Eski Başkan Donald Trump, ABD’yi geçen yıl Corona virüsü salgınıyla mücadelede yetersiz kaldığı ve Çin’in baskısına boyun eğdiği gerekçesiyle WHO’dan resmen çıkarmıştı.

Beyaz Saray Corona Virüsü Koordinatörü Jeff Zietens, Biden’ın küresel düzeyde daha önemli bir rol üstlenme konusundaki bağlılığının sembolü olarak, hükümetin en üst düzey salgın hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci’nin 21 Ocak Perşembe günü Dünya Sağlık Örgütü’nde ABD heyetinin başkanı olarak bir konuşma yapacağını söyledi. Buna göre Fauci, ABD’nin örgütün reformları, Corona virüsüyle mücadele, küresel sağlık ve sağlık güvenliğinin iyileştirilmesi konularında WHO ile birlikte nasıl çalışmayı planladıklarını anlatacak. Paris İklim Anlaşması: Biden, seçim kampanyası vaatlerinden bir diğerini yerine getirmek için ilk görev gününde Paris İklim Anlaşması’na yeniden katılmak için de kararname imzaladı. Petrol, doğalgaz ve kömür üretimini destekleyen eski Başkan Donald Trump, iklim için zararlı fosil yakıtların emisyonunu azaltma amacıyla yapılan küresel anlaşmadan çekilmeyi yönetiminin önceliklerinden biri haline getirmişti. ABD’nin anlaşmaya resmen geri dönmesi ise kararnamenin imzalanmasının ardından 30 gün alacak.

Çevre kararnameleri: Biden, ilk gününde Kuzey Kutbu Doğal Yaşamı Koruma Alanı’nda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için verilen iznin geçici olarak durdurulması kararını da imzaladı. Buna göre Trump yönetimi tarafından Keystone XL şirketine verilen izin iptal ediliyor. Ayrıca askıya alınan araç yakıt tüketim ve emisyon standartları yeniden yürürlüğe konuluyor. Biden ayrıca Trump’ın bazı ulusal anıtların sınırlarını daraltan ve korumasını kısıtlayan kararının da yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Göçmenlik kararnameleri: Biden, Trump yönetiminin ilk eylemlerinden biri olan Müslüman ülkelere getirilen seyahat yasaklarını kaldırdı. Trump 2017 yılının Ocak ayında yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamıştı. Trump’ın kararının mahkemelere taşınmasının ardından kararın daha hafif bir versiyonu Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmıştı. Biden ayrıca Trump’ın 2018 yılının Şubat ayında ABD’nin güney sınırına duvar örebilmek amacıyla Savunma Bakanlığı bütçesinden milyarlarca dolarlık kaynak yaratılmasına izin veren ‘‘ulusal acil durum’’ ilanını da kaldırdı. Duvar inşaatını da askıya alan Biden hem bu konuda verilen ihaleleri inceleyecek hem de duvarın parasının nereye yönlendirilebileceğini değerlendirecek.