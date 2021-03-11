Başkan Biden Corona Teşvik Paketini İmzaladı

Başkan Joe Biden, Temsilciler Meclisi'nin Çarşamba günü 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü teşvik paketine nihai onayı vermesinin ardından tasarıyı beklenenden bir gün önce, Perşembe günü imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, teşvik yasası kapsamındaki nakit yardımlarının bu haftasonundan itibaren vatandaşların banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağı bildirildi. ABD tarihinin en büyük ekonomik yardım yasalarından biri olan teşvik paketi, Joe Biden’ın başkanlık görevindeki ilk büyük yasama başarısı olarak değerlendiriliyor. Beyaz Saray, Biden’ın tasarıyı Cuma günü imzalamayı planladığını belirtmişti. Toplam 1,9 trilyon dolarlık paket, Amerikalılar'ın çoğuna bin 400 dolarlık doğrudan ödemeler için 400 milyar dolar, eyaletlere ve yerel yönetimlere yardım için 350 milyar dolar bütçe ayırıyor. Paket ayrıca çocuklu ailelere vergi indirimi kapsamının genişletilmesi ve aşı dağıtım faaliyetlerine ayrılan kaynakların da arttırılmasını içeriyor. Haftalardır Kongre’de partizan tartışmalara neden olan teşvik paketi için Kongre’nin Demokratlar’ın kontrolundaki alt kanadından çıkan nihai onay, Cumhuriyetçiler’in desteği olmaksızın gelmişti.

Demokratlar, paketi 528 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olan salgına karşı verilen önemli bir yanıt olarak değerlendiriyor. Cumhuriyetçiler, pakette öncelik verilen harcama planlarını “savurgan” olarak değerlendiriyor ve paketin çok maliyetli olduğu eleştirisini yapıyor. Demokratlar, mevcut işsizlik yardımlarının sona ereceği 14 Mart tarihinden önce paketin imza için Başkan’ın masasına gitmesini istiyordu. Paket Kongre'den Cumhuriyetçi Parti desteği olmadan geçti Temsilciler Meclisi, daha önce onayladığı paketi, Senato’nun yaptığı değişikliklerin ardından Çarşamba günü ikinci kez onaylamış oldu. Oylamada 40 Cumhuriyetçi de Demokratlar’la birlikte oy kullandı. Cumhuriyetçiler eski Başkan Donald Trump döneminde Corona virüsü teşviklerini destekliyordu. Ancak ne Temsilciler Meclisi ne de Senato’daki Cumhuriyetçiler pakete oy verdi. Anketler ise paketin Cumhuriyetçi seçmenler arasında da destek gördüğünü gösteriyor. Reuters/Ipsos tarafından 8-9 Mart tarihlerinde yapılan bir kamuoyu yoklaması, Demokratlar’ın ve Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu dahil olmak üzere Amerikalılar’ın yüzde 70’inin plana onay verdiğini gösterdi. Ankete göre 10 Cumhuriyetçi’nin beşi, 10 Demokrat’ın ise 9’u paketi destekliyor.