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Başkan Biden Corona Teşvik Paketini İmzaladı

11.03.2021 22:38 | Son Güncelleme:
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Başkan Biden Corona Teşvik Paketini İmzaladı

Joe Biden'ın imzasıyla yasalaşan Amerikan Kurtarma Planı adlı 1,9 trilyon dolar tutarındaki Corona teşvik paketi, yeni Başkan'ın ilk büyük yasama başarısı olarak kabul ediliyor

Başkan Joe Biden, Temsilciler Meclisi'nin Çarşamba günü 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü teşvik paketine nihai onayı vermesinin ardından tasarıyı beklenenden bir gün önce, Perşembe günü imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, teşvik yasası kapsamındaki nakit yardımlarının bu haftasonundan itibaren vatandaşların banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağı bildirildi.

ABD tarihinin en büyük ekonomik yardım yasalarından biri olan teşvik paketi, Joe Biden’ın başkanlık görevindeki ilk büyük yasama başarısı olarak değerlendiriliyor. Beyaz Saray, Biden’ın tasarıyı Cuma günü imzalamayı planladığını belirtmişti.

Toplam 1,9 trilyon dolarlık paket, Amerikalılar'ın çoğuna bin 400 dolarlık doğrudan ödemeler için 400 milyar dolar, eyaletlere ve yerel yönetimlere yardım için 350 milyar dolar bütçe ayırıyor. Paket ayrıca çocuklu ailelere vergi indirimi kapsamının genişletilmesi ve aşı dağıtım faaliyetlerine ayrılan kaynakların da arttırılmasını içeriyor.

Haftalardır Kongre’de partizan tartışmalara neden olan teşvik paketi için Kongre’nin Demokratlar’ın kontrolundaki alt kanadından çıkan nihai onay, Cumhuriyetçiler’in desteği olmaksızın gelmişti.

Demokratlar, paketi 528 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olan salgına karşı verilen önemli bir yanıt olarak değerlendiriyor.

Cumhuriyetçiler, pakette öncelik verilen harcama planlarını “savurgan” olarak değerlendiriyor ve paketin çok maliyetli olduğu eleştirisini yapıyor.

Demokratlar, mevcut işsizlik yardımlarının sona ereceği 14 Mart tarihinden önce paketin imza için Başkan’ın masasına gitmesini istiyordu.

Paket Kongre'den Cumhuriyetçi Parti desteği olmadan geçti

Temsilciler Meclisi, daha önce onayladığı paketi, Senato’nun yaptığı değişikliklerin ardından Çarşamba günü ikinci kez onaylamış oldu. Oylamada 40 Cumhuriyetçi de Demokratlar’la birlikte oy kullandı.

Cumhuriyetçiler eski Başkan Donald Trump döneminde Corona virüsü teşviklerini destekliyordu. Ancak ne Temsilciler Meclisi ne de Senato’daki Cumhuriyetçiler pakete oy verdi. Anketler ise paketin Cumhuriyetçi seçmenler arasında da destek gördüğünü gösteriyor.

Reuters/Ipsos tarafından 8-9 Mart tarihlerinde yapılan bir kamuoyu yoklaması, Demokratlar’ın ve Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu dahil olmak üzere Amerikalılar’ın yüzde 70’inin plana onay verdiğini gösterdi. Ankete göre 10 Cumhuriyetçi’nin beşi, 10 Demokrat’ın ise 9’u paketi destekliyor.

Paketin ekonomide büyük iyileşme sağlaması, Kongre’nin her iki kanadında da az farkla çoğunlukta olan Demokratlar’ın 2022 Kongre ara seçimlerinde elini güçlendirebilir.

Temsilciler Meclisi’nde 221 sandalyeye sahip Demokratlar Cumhuriyetçiler karşısında yalnızca 10 sandalye farkıyla çoğunlukta. Bu durum Meclis’te tasarılar ele alınırken Demokratlar’ın kendi içinde oy kaybına toleransının az olmasına neden oluyor. Temsilciler Meclisi’ndeki bazı Demokratlar Senato tarafından teşvik paketinde yapılan bazı değişiklikleri eleştirmişti.

Senato, asgari ücretin saatte 15 dolara yükseltilmesini paketten çıkartmış, 1.400 dolarlık ek işsizlik yardımlarının koşullarını sıkılaştırmış, bu yardımların üst limitini yılda 80 bin dolara kadar kazancı olan ailelerle sınırlamış, 400 dolar olan haftalık işsizlik sigortası ödemesini de 300 dolara indirmişti.

Paketin Corona virüsü aşılarının hızlanması ve enfeksiyon hızının yavaşlaması beklenen bu dönemde ekonomik görünümü hızla iyileştirmesi umuluyor.

Yatırım bankası Morgan Stanley bu hafta 2021 ekonomik büyüme tahminini yüzde 8,1’e çıkarttı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise ABD ekonomisinin bu yılki büyüme tahminini üç ay önceki yüzde 3 oranından yüzde 6’ya çıkardı.

Biden yönetiminin bundan sonraki hedefleri arasında büyük altyapı yatırımları, göçmenlik reformu ve iklim değişikliği girişimleri yer alıyor.

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