HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Başkan Biden Kongre Baskınında Ölen Polisin Törenine Katıldı

Başkan Biden Kongre Baskınında Ölen Polisin Törenine Katıldı

03.02.2021 21:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Biden Kongre Baskınında Ölen Polisin Törenine Katıldı

Brian Sicknick’in küllerinin getirildiği törene Kongre liderleri de katıldı

6 Ocak’taki Kongre baskınında, Trump yanlısı gruplara karşı mücadele ederken hayatını kaybeden polis memuru Brian Sicknick için Kongre’de tören düzenlendi. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden törene katılarak taziyelerini sundu.

Krematoryumda yakılan Sicknick'in külleri Kongre binasına getirildi. Sicknick’in küllerinin bulunduğu özel kutu (urne) Temsilciler Meclisi güney binası ile Senato binasının birleştiği yere (Rotunda) taşınırken, Kongre Polisi hazırolda bekledi.

Sicknick’in küllerinin getirildiği törene Kongre liderleri de katıldı. Bu sabah da diğer Kongre üyeleri, saygılarını sundu.

Törene katılan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Brian Sicknick ve ailesinin bu anlamsız trajedi için çok büyük bir bedel ödediğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, Sicknick'in 6 Ocak'taki kahramanlığının "birçok hayatı kurtardığını, demokrasinin tapınağını savunduğunu ve Kongre'nin anayasal görevini sürdürmesini sağladığını söylemişti.

Kongre Polisi de yaptığı açıklamada, saldırının ertesi gün ölen Sicknick'in, isyana karşılık verirken, protestocularla fiziksel bir arbede sonucu yaralandığını bildirmişti.

Sicknick’in 2008’den beri çalıştığı Kongre’den ofisine döndükten sonra bayılmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. ABD medyasında yer alan haberlerde, 40 yaşında ve 15 yıldır polis memurluğu görevinde olan Sicknick’in kalp krizi geçirdiği ve ölümünden önce komada olduğu belirtilmişti.

42 yaşında yaşamını yitiren Sicknick, Kongre binasındaki tarihi kubbenin (Rotunda) altındaki ana salonda onuruna cenaze töreni düzenlenen beşinci sade vatandaş oldu. Diğer isimler ABD’de sivil haklar hareketinin sembol isimlerinden Rosa Parks, Evanjalist Hıristiyan vaiz Billy Graham ve 1998’deki silahlı saldırıda Kongre’yi savunurken ölen polis memurları Jacob Chestnut ve John Gibson’dı.

Sicknick’in külleri Kongre’deki tören sonrası Arlington Ulusal Mezarlığı'na götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına İsviçre'den retAstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına İsviçre'den ret
Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?

En Çok Okunan Haberler

Eşi ve sevgilisiyle yaşıyordu! Flaş gelişme

Eşi ve sevgilisiyle yaşıyordu! Flaş gelişme

Bakanlık son durumu açıkladı: Günlük vaka sayısı 8 bini geçti

Bakanlık son durumu açıkladı: Günlük vaka sayısı 8 bini geçti

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Hayvan hakları yasasında neler var? AK Partili Zengin duyurdu

Hayvan hakları yasasında neler var? AK Partili Zengin duyurdu

Fatih Terim'den İrfan Can Kahveci'ye sert sözler!

Fatih Terim'den İrfan Can Kahveci'ye sert sözler!

Acılı baba: Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım

Acılı baba: Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Paris’te evsiz adam çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Paris’te evsiz adam çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Fransa’da son 24 saatte 26 bin 362 yeni koronavirüs vakası

Fransa’da son 24 saatte 26 bin 362 yeni koronavirüs vakası

AB liderleri, 25 Şubat'ta Kovid-19 salgını ve güvenlik konularını ele alacak

AB liderleri, 25 Şubat'ta Kovid-19 salgını ve güvenlik konularını ele alacak

ABD vize işlemlerinin normale dönmesinin yıllar alabileceği belirtildi

ABD vize işlemlerinin normale dönmesinin yıllar alabileceği belirtildi

İsviçre, yetersiz veri gerekçesiyle AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına onay vermedi

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına İsviçre'den ret

İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte bin 322 can kaybı

İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte bin 322 can kaybı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.