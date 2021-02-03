Başkan Biden Kongre Baskınında Ölen Polisin Törenine Katıldı

6 Ocak’taki Kongre baskınında, Trump yanlısı gruplara karşı mücadele ederken hayatını kaybeden polis memuru Brian Sicknick için Kongre’de tören düzenlendi. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden törene katılarak taziyelerini sundu.

Krematoryumda yakılan Sicknick'in külleri Kongre binasına getirildi. Sicknick’in küllerinin bulunduğu özel kutu (urne) Temsilciler Meclisi güney binası ile Senato binasının birleştiği yere (Rotunda) taşınırken, Kongre Polisi hazırolda bekledi.

Sicknick’in küllerinin getirildiği törene Kongre liderleri de katıldı. Bu sabah da diğer Kongre üyeleri, saygılarını sundu.

Törene katılan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Brian Sicknick ve ailesinin bu anlamsız trajedi için çok büyük bir bedel ödediğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, Sicknick'in 6 Ocak'taki kahramanlığının "birçok hayatı kurtardığını, demokrasinin tapınağını savunduğunu ve Kongre'nin anayasal görevini sürdürmesini sağladığını söylemişti.