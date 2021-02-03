Başkan Biden Kongre Baskınında Ölen Polisin Törenine Katıldı

6 Ocak’taki Kongre baskınında, Trump yanlısı gruplara karşı mücadele ederken hayatını kaybeden polis memuru Brian Sicknick için Kongre’de tören düzenlendi. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden törene katılarak taziyelerini sundu.
Krematoryumda yakılan Sicknick'in külleri Kongre binasına getirildi. Sicknick’in küllerinin bulunduğu özel kutu (urne) Temsilciler Meclisi güney binası ile Senato binasının birleştiği yere (Rotunda) taşınırken, Kongre Polisi hazırolda bekledi.
Sicknick’in küllerinin getirildiği törene Kongre liderleri de katıldı. Bu sabah da diğer Kongre üyeleri, saygılarını sundu.
Törene katılan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Brian Sicknick ve ailesinin bu anlamsız trajedi için çok büyük bir bedel ödediğini söyledi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, Sicknick'in 6 Ocak'taki kahramanlığının "birçok hayatı kurtardığını, demokrasinin tapınağını savunduğunu ve Kongre'nin anayasal görevini sürdürmesini sağladığını söylemişti.
Kongre Polisi de yaptığı açıklamada, saldırının ertesi gün ölen Sicknick'in, isyana karşılık verirken, protestocularla fiziksel bir arbede sonucu yaralandığını bildirmişti.
Sicknick’in 2008’den beri çalıştığı Kongre’den ofisine döndükten sonra bayılmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. ABD medyasında yer alan haberlerde, 40 yaşında ve 15 yıldır polis memurluğu görevinde olan Sicknick’in kalp krizi geçirdiği ve ölümünden önce komada olduğu belirtilmişti.
42 yaşında yaşamını yitiren Sicknick, Kongre binasındaki tarihi kubbenin (Rotunda) altındaki ana salonda onuruna cenaze töreni düzenlenen beşinci sade vatandaş oldu. Diğer isimler ABD’de sivil haklar hareketinin sembol isimlerinden Rosa Parks, Evanjalist Hıristiyan vaiz Billy Graham ve 1998’deki silahlı saldırıda Kongre’yi savunurken ölen polis memurları Jacob Chestnut ve John Gibson’dı.
Sicknick’in külleri Kongre’deki tören sonrası Arlington Ulusal Mezarlığı'na götürüldü.