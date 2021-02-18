Başkan Biden Münih Güvenlik Konferansı'na Katılacak

ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik ve dış politika alanlarında dünyanın en saygın forumu olarak kabul edilen Münih Güvenlik Konferansı’nda uluslararası politik hedefleri konusunda bir konuşma yapacak.

Almanya’nın Münih kentinde her yıl düzenlenen ve siyasetçilerin yanısıra uluslararası diplomasi ve güvenlik uzmanlarının bir araya geldiği Münih Güvenlik Konferansı, bu yıl Corona pandemisi nedeniyle video konferans olarak gerçekleştirilirken, Biden’in yarın bağlanarak ABD’nin Avrupalı ortakları ile ilişkileri, NATO’nun geleceği ve uluslararası güvenlikte işbirliği gibi konuları ele alacağı öğrenildi.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger, "Yeni Başkan Biden’in konferansa katılmaya karar vermesi ve bu kapsamda ilk kez Avrupa kamuoyuna seslenecek olması çok önemli bir olay. Bu karar, Biden’in Almanya’nın transatlantik ilişkilerde öncü görev almasına yönelik büyük beklentisini de gösteriyor" dedi.

Biden’in Münih‘teki Bayerischer Hof Oteli’nde kurulan konferans merkezine bağlanarak, buradan internet ortamında ve televizyon kanallarından naklen yayında konuşacağını söyleyen Ischinger, ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron’un konuşmalarının gerçekleşeceğini duyurdu.