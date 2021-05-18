Başkan Biden Ödediği Vergiyi Açıkladı

Başkan Joe Biden, selefi Donald Trump zamanında sekteye uğrayan ancak uzun zamandır süregelen bir başkanlık geleneğine geri dönerek vergi beyannamelerini kamuoyuna açıkladı. Beyannamelere göre Başkan Biden ve eşi First Lady Jill Biden 2020 yılında federal hükümete elde ettikleri gelirin yüzde 25,9'unu vergi olarak ödedi. Buna göre Biden çiftinin 2020 yılında ödediği federal gelir vergisi miktarı 157 bin 414 dolar. ABD'de federal gelir vergisi oranı yüzde 14'ün biraz üzerinde. Başkan Biden ve öğretmen olan eşi Jill Biden, geçtiğimiz yıl başkanlık kampanyasını yürüttüğü dönemde bir yıl içinde brüt 607 bin 336 dolar kazandı. Biden çiftinin 2019 yılındaki geliriyse 985 bin 223 dolardı. Bu gelirin büyük kısmı çiftin kitap satışlarından, yaptıkları konuşmalardan ve Pennsylvania Üniversitesi'yle Kuzey Virginia Yüksek Öğretim Kurumu'nda sahip oldukları pozisyonlardan kaynaklanıyordu. Ancak başkanlık kampanyası, 2020 yılında bu gelir kaynaklarının önemli ölçüde azalmasına neden oldu. Eski Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da geçirdiği dört yıl boyunca vergi beyannamelerini kamuoyuna açıklamayı reddetmişti.

Vergi beyannamelerine göre Biden çifti, geçtiğimiz yıl 10 ayrı hayır kurumuna toplam 30 bin 704 dolar bağış yaptı. En büyük bağış, 10 bin dolarla Başkan Biden'ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Beau adına kurulan ve çocuk istismarıyla mücadeleye odaklanan Beau Biden Vakfı'na yapıldı. Başkan Biden ayrıca Hükümet Etik Dairesi aracılığıyla ayrı bir beyannameyle mal varlığının değerinin 1 milyon 200 bin ila 2 milyon 880 bin dolar arasında olduğunu açıkladı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff da 2020 yılına ait vergi beyannamelerini kamuoyuna sundu. Buna göre Harris ve Emhoff çifti 2020 yılında brüt 1 milyon 695 bin 225 dolar kazandı, elde ettikleri bu gelirin yüzde 36,7'sini vergi olarak federal hükümete ödedi. Buna göre Harris ve Emhoff’un 2020 yılında ödediği federal gelir vergisi miktarı 621 bin 893 dolar olarak kayda geçti. Çift, hayır kurumlarına 27 bin 6 dolar da bağış yaptı. Kamala Harris, başkan yardımcılığı görevinden önce California eyaleti senatörü, eşi Doug Emhoff ise Los Angeles'ta eğlence sektörü avukatıydı. Emhoff şu anda Georgetown Üniversitesi'nde hukuk dersleri veriyor.