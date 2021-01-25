Başkan Biden Trump’ın Orduda Trans Birey Yasağını İptal Etti

ABD Başkanı Joe Biden görevdeki ilk haftasında bir kampanya vaadini daha yerine getirdi ve eski Başkan Trump’ın ABD ordusunda görev yapan trans bireylere yönelik tartışmalı yasağını kaldıran başkanlık kararnamesine imza attı.
Biden’ın Oval Ofis’teki imza töreni sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley hazır bulundu. Biden kararnameyi imzaladıktan sonra Twitter'da, "Çok basit: Orduda görev yapacak niteliklere sahip herkes, bu görevi açıkça ve gururla yerine getirebildiğinde, Amerika daha güvenli" mesajını paylaştı.
ABD’nin ilk siyah Savunma Bakanı olan emekli Orgeneral Lloyd Austin da geçen hafta Senato’daki onay oturumu sırasında, yasağın kaldırılmasını desteklediğini söylemişti.
Lloyd Austin bugün yaptığı yazılı açıklamada da trans bireylerin orduda görev yapabilmelerini sağlamak üzere hemen harekete geçeceklerini kaydetti.
‘’Bu hem doğru hem de akıllıca bir adım’’ ifadelerini kullanan Austin, değişikliklerin uygulanması için önümüzdeki 60 gün içinde uygun prosedürlerin geliştirilmesi için bakanlığın sivil ve askeri liderleriyle çalışacaklarını belirtti.
Savunma Bakanı, “ABD Silahlı Kuvvetleri’nin amacı vatandaşlarımızı iç ve dış düşmanlardan korumak. Tüm vatandaşlarımızı temsil ettiğimiz zaman bu görevi daha etkili şekilde yerine getirdiğimiz kanısındayım” ifadelerini kullandı.
Eski Demokrat Başkan Barack Obama, trans bireylerin kimliklerini saklamadan askerlik yapmasına ve cinsiyet değiştirme için tıbbi hizmet almasına 2016’da izin vermişti.
Ancak Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, hali hazırda görevde olanların orduda kalmasına izin verirken, yeni alımları durdurdu.
Trump 2017'de yasağı Twitter'da açıkladığında ordunun, transseksüel personel bulundurmanın yol açtığı "muazzam tıbbi maliyetler ve aksamalardan" etkilenmeden "kesin ve ezici zafere" odaklanması gerektiğini söylemişti.
LGBT hakları ile ilgili düşünce kuruluşu Palm Center'ın eski askeri başhekimlerince kaleme alınan Kasım 2020 tarihli raporuna göre, transseksüel yasağı ordunun askeri olarak göreve hazırlıklı olma kapasitesine zarar veriyor.
Trump'ın trans birey yasakları alt mahkemelerde ayrı davalarla karşı karşıya kalsa da ABD Anayasa Mahkemesi, 2019’da kararın anayasaya aykırı olmadığına hükmetti.
Savunma Bakanlığı verilerine göre ABD ordusunda yaklaşık 1,3 milyon aktif personel görev yapıyor. Trans üye sayısıyla ilgili resmi rakamlar bulunmamakla birlikte, Pentagon için araştırmalar yürüten strateji ve düşünce kuruluşu Rand Corp'un 2016'da hazırladığı rapora göre yaklaşık 2.450 aktif askeri personelin transseksüel olduğu tahmin ediliyor.
Hak savunucuları Biden'ın bu adımını memnuniyetle karşılasa da herhangi bir başkanın trans bireylerin orduda görev yapıp-yapamayacağına karar vermesinin sorunlu olduğunu, zinde ve kabiliyetli her Amerikalı’nın askerlik yapma hakkına sahip olması gerektiğini dile getiriyorlar.
Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Askeri Personel Alt Komisyonu Başkanı Jackie Speier, "Gelecekteki başkanların eşitlik ve kapsayıcılık değerlerimizden geri adım atmadığından emin olmalıyız’’ diyerek bu yılki savunma politikası tasarısına, silahlı kuvvetler için ayrımcılık karşıtı kalıcı bir hüküm eklemeyi düşündüklerini açıkladı.
Trump'ın yasağı nedeniyle ordunun yedek subay yetiştirme programından ayrılmak zorunda kalan trans birey Nic Talbott da bugün yaptığı açıklamada, Biden'ın bu adımla kendisine ve diğer trans bireylere bir kez daha orduya katılma fırsatı verdiğini söyledi.
"Çok rahatladım. Omuzlarımdan çok büyük bir yük kalktı" diyen Talbott, kendisi gibi kariyerine ve hayatına başlamak için bekleyen binlerce insan olduğunu söyledi. Talbott, kararnamenin yürürlüğe girmesiyle yedek subay programına dönmeyi planladığını da söyledi.