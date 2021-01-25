Başkan Biden Trump’ın Orduda Trans Birey Yasağını İptal Etti

ABD Başkanı Joe Biden görevdeki ilk haftasında bir kampanya vaadini daha yerine getirdi ve eski Başkan Trump’ın ABD ordusunda görev yapan trans bireylere yönelik tartışmalı yasağını kaldıran başkanlık kararnamesine imza attı.

Biden’ın Oval Ofis’teki imza töreni sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley hazır bulundu. Biden kararnameyi imzaladıktan sonra Twitter'da, "Çok basit: Orduda görev yapacak niteliklere sahip herkes, bu görevi açıkça ve gururla yerine getirebildiğinde, Amerika daha güvenli" mesajını paylaştı.

ABD’nin ilk siyah Savunma Bakanı olan emekli Orgeneral Lloyd Austin da geçen hafta Senato’daki onay oturumu sırasında, yasağın kaldırılmasını desteklediğini söylemişti.

Lloyd Austin bugün yaptığı yazılı açıklamada da trans bireylerin orduda görev yapabilmelerini sağlamak üzere hemen harekete geçeceklerini kaydetti.

‘’Bu hem doğru hem de akıllıca bir adım’’ ifadelerini kullanan Austin, değişikliklerin uygulanması için önümüzdeki 60 gün içinde uygun prosedürlerin geliştirilmesi için bakanlığın sivil ve askeri liderleriyle çalışacaklarını belirtti.